Две головы, одно тело: как "живут" сиамские близняшки с модельной внешностью (фото)
Бурную реакцию в Instagram вызвала страница сестер Валерии и Камилы, которые представляются сиамскими близняшками. За месяц их страница собрала более четверти миллиона подписчиков, однако эксперты предостерегают: "идеальные" девушки являются результатом работы нейросетей.
Блог 25-летних американок Валерии и Камилы стал настоящей сенсацией. Авторы утверждают, что сестры имеют общее тело из-за срастания позвоночников и работают обычными бухгалтершами. В публикациях девушки якобы делятся подробностями своего быта, отвечают на вопросы аудитории и показывают архивные детские снимки. Однако все это абсолютная мистификация. Подробнее читайте в материале Фокуса.
Фейковые близнецы
Внимательные пользователи и специалисты заметили ряд несоответствий. Визуально "сестры" имеют слишком идеальные пропорции и безупречную кожу, что характерно для искусственного интеллекта.
Сомнения подкрепляются и медицинскими фактами. Как отмечает издание MSN, ссылаясь на мнение экспертов, случаи, когда сиамские близнецы с такой патологией доживают до взрослого возраста, являются чрезвычайно редкими. Единственным известным прецедентом в США остаются сестры Эбби и Бриттани Генсел, чья история задокументирована официально.
Обман подписчиков
На странице Валерии и Камилы отсутствует четкая маркировка, что это генерация ИИ. В описании профиля лишь размыто указано, что владелец является "автором цифрового контента", что вводит многих подписчиков в заблуждение, заставляя верить в реальность вымышленных персонажей.
