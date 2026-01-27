Дві голови, одне тіло: як "живуть" сіамські близнючки з модельною зовнішністю (фото)

Бурхливу реакцію в Instagram викликала сторінка сестер Валерії та Каміли, які представляються сіамськими близнючками. За місяць їхня сторінка зібрала понад чверть мільйона підписників, проте експерти застерігають: "ідеальні" дівчата є результатом роботи нейромереж.

Блог 25-річних американок Валерії та Каміли став справжньою сенсацією. Автори стверджують, що сестри мають спільне тіло через зрощення хребтів і працюють звичайними бухгалтерками. У публікаціях дівчата нібито діляться подробицями свого побуту, відповідають на запитання аудиторії та показують архівні дитячі знімки. Однак все це абсолютна містифікація. Детальніше читайте у матеріалі Фокусу.

Фейкові близнючки

Уважні користувачі та фахівці помітили низку невідповідностей. Візуально «сестри» мають надто ідеальні пропорції та бездоганну шкіру, що характерно для штучного інтелекту.

Блог 25-річних американок Валерії та Каміли став справжньою сенсацією Фото: Instagram

Сумніви підкріплюються і медичними фактами. Як зазначає видання MSN, посилаючись на думку експертів, випадки, коли сіамські близнюки з такою патологією доживають до дорослого віку, є надзвичайно рідкісними. Єдиним відомим прецедентом у США залишаються сестри Еббі та Бріттані Генсел, чия історія задокументована офіційно.

Обман підписників

На сторінці Валерії та Каміли відсутнє чітке маркування, що це генерація ШІ. В описі профілю лише розмито вказано, що власник є "автором цифрового контенту", що вводить багатьох підписників в оману, змушуючи вірити в реальність вигаданих персонажів.

Валерія та Каміла підкорили мережу Фото: Instagram

