Переломный момент: 3 знака Зодиака, чья жизнь вскоре кардинально изменится

Украинский астролог Ольга Маслова, которая ведет свой канал с прогнозами в TikTok (@astro_maslova), рассказала о представителях трех знаков Зодиака, которых после 3 февраля ждет переломный момент в жизни.

Ольга утверждает, что для некоторых знаков Зодиака впереди ждет "просветление", когда удастся уладить хаос в своей жизни. Речь идет о Близнецах, Скорпионах и Рыбах. Подробнее об этом астрологическом прогнозе, — узнавайте в материале Фокуса.

Близнецы

"Близнецы сейчас четко понимают, что изменения необходимы. Во-первых, вы сейчас пересмотрите круг вашего окружения. Возможно, друзья, которых вы считали важными людьми, могут покинуть вашу жизнь. Просто перестанете общаться. Вы чувствуете, что на пороге того, чего давно хотели. Позволите себе мечтать, делать что-то самое важное. Сейчас энергия Водолея — это воздушная стихия. У Близнецов возникает желание что-то менять, куда-то идти, желание дышать. Вы сейчас владеете информацией, а значит — владеете миром! Важно проверять всю информацию. Если к вам поступает какое-то предложение, — сначала подумайте. Не делайте быстрых решений", — рассказывает астролог.

Скорпионы

"Скорпионы сейчас чувствуют, что так продолжаться не может. До 3 февраля вы могли очень долго что-то в себе держать и замалчивать. Это могло влиять на вашу нервную систему. Вы могли себя чувствовать не очень хорошо. Сейчас вы почувствуете внутреннюю силу, внутреннее желание, прорыв что-то делать. Слушайте обязательно себя и не бойтесь. Вы сейчас очень интуитивно сильны", — комментирует Ольга Маслова.

Рыбы

"Рыбы были в подвешенном состоянии в какой-то сфере своей жизни или это могло быть в целом. Вы не могли сдвинуться с места, что-то думали, вынашивали. Именно сейчас вы почувствовали, как айсберг понемногу проходит. Для вас февраль — это не время, чтобы вы активно действовали, но это период, когда вы можете продумывать очень сильные стратегии. В целом видеть свою жизнь в целом, что вы хотите продолжать, а что оставить в прошлом", — заключает автор прогноза.

