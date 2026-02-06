21-летнюю модель нашли мертвой в собственном доме: что известно (фото)

Внезапно умерла 21-летняя дочь испанского известного футболиста Игнасио "Начо" Переса Сантамарии и уроженки Молдовы Татьяны Гальсенко Кристина. 3 февраля девушку нашли мертвой в ее доме в городке Калета-де-Велес, провинция Малага.

Смерть юной девушкой вроде бы наступила по естественным причинам. А на месте трагедии не было замечено признаков насилия. Об этом пишет издание El Mundo.

Умерла Кристина Гальсенко: что известно

Кристина родилась в семье испанского известного футболиста Начо Переса, который когда-то играл в клубах "Спортинг" и "Рекреативо", и Татьяны Гальсенко.

В 14 лет девушка уже начала работать в области моды. Она приняла участие в показе Campoamor. После этого Кристину Перес Гальсенко начали приглашать сниматься в рекламных кампаниях известных брендов.

Кристина Гальсенко с родителями Фото: Instagram

Покойная выходила на подиумы в Лондоне, Мадриде, Милане, Париже, Китае, сотрудничала с домами моды Versace и Louis Vuitton. Прежде чем стать известной на подиуме и участвовать в рекламных кампаниях для таких брендов, как Stradivarius, Кристина совмещала учебу с художественной гимнастикой, видом спорта, которым она занималась с детства.

Внезапная смерть дочери стала болезненным ударом для родителей.

Instagram-страницы Кристины закрыта, а ее мама время от времени делилась кадрами своего ребенка в соцсетях.

Кристина Гальсенко Фото: Instagram

В частности известно, что испанская модель несколько месяцев встречалась с бизнесменом из Малаги. Источники, близкие к семье, утверждают, что отношения были стабильными, и что у них был совместный проект.

