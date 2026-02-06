21-річну модель знайшли мертвою у власному домі: що відомо (фото)

Раптово померла 21-річна донька іспанського відомого футболіста Ігнасіо "Начо" Переса Сантамарії та уродженки Молдови Тетяни Гальсенко Крістіна. 3 лютого дівчину знайшли мертвою в її будинку в містечку Калета-де-Велес, провінція Малага.

Смерть юної дівчиним начебто настала з природних причин. А на місці трагедії не було помічено ознак насильства. Про це пише видання El Mundo.

Померла Крістіна Гальсенко: що відомо

Крістіна народилася в сім'ї іспанського відомого футболіста Начо Переса, який колись грав у клубах "Спортінг" і "Рекреатіво", та Тетяни Гальсенко.

У 14 років дівчина вже почала працювати в галузі моди. Вона взяла участь у показі Campoamor. Після цього Крістіну Перес Гальсенко почали запрошувати зніматися в рекламних кампаніях відомих брендів.

Крістіна Гальсенко з батьками Фото: Instagram

Покійна виходила на подіуми в Лондоні, Мадриді, Мілані, Парижі, Китаї, співпрацювала з домами моди Versace і Louis Vuitton. Перш ніж стати відомою на подіумі та брати участь у рекламних кампаніях для таких брендів, як Stradivarius, Крістіна поєднувала навчання з художньою гімнастикою, видом спорту, яким вона займалася з дитинства.

Раптова смерть доньки стала болісним ударом для батьків.

Instagram-сторінка Крістіни закрита, а її мама час від часу ділилася кадрами своєї дитини в соцмережах.

Крістіна Гальсенко Фото: Instagram

Зокрема відомо, що іспанська модель кілька місяців зустрічалася з бізнесменом з Малаги. Джерела, близькі до родини, стверджують, що стосунки були стабільними, і що у них був спільний проєкт.

