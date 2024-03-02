Ікона моди Айріс Апфель померла у віці 102 роки

Дизайнерка пропрацювала все своє життя, бо вважала вихід на пенсію участю "гіршою за смерть".

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У штаті Флорида померла відома дизайнерка інтерʼєрів і ікона моди Айріс Апфель на 103-му році життя. Інформацію про смерть підтвердила сімʼя моделі в Інстаграмі.

Айріс Апфель народилась 29 серпня 1921 року у Квінсі і була єдиною дитиною в родині. З 1950 року жінка займалась текстильним бізнесом, а потім змінювала діяльність на інші. Пані Афель у свої 80-90 років встановлювала тенденції у дизайні. Вона ніколи не йшла на пенсію, бо вважала це участю "гіршою за смерть".

У 1948 році Апфель одружилась з Карлом Апфелем, з яким вона започаткувала компанію Old World Weavers. Вони були у шлюбі все своє життя. Чоловік дизайнерки пішов із життя у 2015 році у віці 100 років. Вони не мали дітей.

"Я була заміжня 68 років. Це дуже багато проведеного разом часу. Іноді здавалося, що ми разом уже ціле століття, а іноді — що тільки мить", — казала Апфель про свій шлюб.

За час своєї роботи ікона моди співпрацювала з відомими компаніями Harper's Bazaa, L'Officiel, Elle, Vogue, останній модельний контракт вона уклала у віці 97 років. Також легендарний бренд Jimmy Choo випустив модель туфель Iris, присвячених Апфель, а для презентації своєї книги Iris Accidental Icon Бергдорф Гудман створила Барбі-версію інфлюєнсерки.

В Instagram-профілі Айріс Афелі 3 млн підписників. Вона була єдиною людиною, старшою за 100 років з такою кількістю підписників.

"Сьогодні необхідно бути впевненим у собі, інакше ви просто не впораєтеся. І фантазія — це те, чого так не вистачає сучасному світу. Фантазія — це дуже-дуже потужне явище. Чому б саме сьогодні сміливо не заявити про себе: вдягнути якусь річ, яка б транслювала світові: "А ось і я!" – Апфель.

Нагадаємо, Фокус зібрав найкращі поради щодо стилю та життя від Айріс Апфель з нагоди її 102-го Дня народження.

У 2022 році Айріс Апфель представила лінійку яскравої косметики від бренду Ciaté London.