Дженнифер Энистон — 57: как менялась внешность звезды сериала "Друзья" (фото)

11 февраля голливудская актриса Дженнифер Энистон празднует день рождения — ей исполняется 57 лет. Звезда, которая десятилетиями остается иконой стиля и естественной красоты, сумела доказать: элегантность, минимализм и верность себе не выходят из моды.

Дженнифер Энистон — американская актриса, продюсер и обладательница премий Golden Globe и Emmy. Мировую известность ей принесла роль Рэйчел Грин в культовом сериале "Друзья", который стал не только телевизионным феноменом, но и модным ориентиром для целого поколения. Ее прическа, стиль макияжа и общий образ десятилетиями копировали миллионы женщин во всем мире.

Фокус предлагает посмотреть, как менялась внешность звезды сериала "Друзья".

Узнаваемый стиль, выдержавший время

В мире красоты всегда существует баланс между классикой и радикальными трендами. И хотя эксперименты обычно привлекают больше внимания, именно классика имеет более долгий жизненный цикл. Дженнифер Энистон — одна из тех знаменитостей, которая с самого начала сделала ставку на узнаваемый, сдержанный стиль: минимальный макияж и многослойные волосы грязно-русого оттенка.

Благодаря этому она закрепила за собой статус иконы красоты. Актриса хорошо знает, что ей идет, и именно поэтому образ "девушки рядом" остается актуальным, свежим и желанным даже спустя десятилетия после пика ее телевизионной славы.

Карьера под светом софитов и минимальные изменения в образе

Карьера Энистон длится с конца 1980-х годов, и все это время она остается в фокусе внимания публики. Несмотря на смену модных эпох, ее образ эволюционировал очень деликатно. Тренды разных десятилетий можно заметить в вариациях причесок и макияжа, однако эти изменения всегда были сдержанными.

Каждый ее выход — продуманный и целенаправленный. Вместо резких трансформаций актриса годами выстраивала персональный стиль, который стал ее визитной карточкой.

Натуральная брюнетка

В поздние 1980-е Дженнифер Энистон окончила Нью-Йоркскую школу искусств LaGuardia. В те годы она была натуральной брюнеткой и уже тогда придерживалась принципа "меньше — лучше". Минимализм в макияже и простота в одежде были частью ее стиля еще в подростковом возрасте.

Дженнифер Энистон в 1980-90-е Фото: коллаж Фокус

Та самая "Рейчел"

Прическа, которая вошла в историю. Именно многослойная стрижка средней длины, известная как "Рэйчел", стала настоящим культурным феноменом. При этом неизменным остался ее фирменный макияж без макияжа — естественный, едва заметный, но безупречный.

Дженнифер Энистон в 1995 году Фото: Wireimage

Четкие линии и глянец

На церемонии People's Choice Awards актриса появилась с идеально прямыми волосами. Ровные срезы, глубокий боковой пробор и более темные корни добавили объема тонким волосам. Особое внимание привлекал блеск — гладкий и зеркальный.

Дженнифер Энистон в 2001 году Фото: Wireimage

"Русалочье" настроение

По словам ее визажистов, в этом образе было много свежести. Дженнифер выбирает чистую, сияющую кожу и мягкий нейтральный макияж. Волнистые светло-каштановые волосы лишь усиливали эффект — образ выглядел легким и почти эфирным.

Дженнифер Энистон в 2000-х Фото: коллаж Фокус

Чисто девичья эстетика

На премьере фильма "Охота на бывшую" актриса появилась с простой, собранной укладкой. Гладко зачесанные волосы, минимум продуктов, естественное сияние — все соответствовало эстетике "чистой девушки", которая стала популярной значительно позже.

Дженнифер Энистон в 2010 году Фото: Wireimage

Формула Дженнифер Энистон

Ее фирменный рецепт красоты — гладкие грязно-русые волосы, немного сияния на веках, блеск для губ и искренняя улыбка. Именно так она выглядела на церемонии SAG Awards, в очередной раз подтвердив статус звезды красных дорожек.

Дженнифер Энистон в 2020 году Фото: Wireimage

Классика без извинений

Одно можно сказать наверняка: от Дженнифер Энистон всегда стоит ожидать уверенного, классического образа. С простой стрижкой и минимальным макияжем она выглядит так же эффектно, как и десятки лет назад — без погони за трендами и без необходимости что-то доказывать.

Дженнифер Энистон в 2024 году Фото: коллаж Фокус

