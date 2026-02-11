Бритни Спирс продала права на все свои песни за $200 млн

Поп-суперзвезда Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог. Права на творчество 44-летней певицы выкупило независимое музыкальное издательство Primary Wave примерно за 200 миллионов долларов.

Детали продажи каталога Спирс не были обнародованы. Об этом сообщает BBC. Спирс является одной из самых популярных поп-исполнительниц. Певица, известная хитами "...Baby One More Time", "Oops! I Did It Again", "Toxic" и "Gimme More". Она продала более 150 миллионов пластинок по всему миру.

С момента дебюта в 1999 году ее каталог включает девять студийных альбомов. В январе 2024 года Бритни заявила, что "никогда не вернется в музыкальную индустрию". Ее последней песней был дуэт с Элтоном Джоном, выпущенный в 2022 году.

Длительное 13-летнее опекунство отца над ней долгое время направляло ее личную и профессиональную жизнь, но теперь певица сама способна принимать такие решения. Певица опубликовала свои мемуары в 2023 году под названием "Женщина во мне", в которых подробно описала трудности, связанные с жизнью под опекой. Ее бывший муж Кевин Федерлайн выпустил собственные мемуары "Ты думал, что знаешь" в конце 2025 года.

Primary Wave также приобрела права на имущество Notorious BIG, Prince и Уитни Хьюстон. Издательство было основано 20 лет назад музыкальным руководителем Лоуренсом Местелем после приобретения 50% доли каталога Nirvana, принадлежавшей Курту Кобейну.

Такие известные артисты, как Брюс Спрингстин, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк и Шакира, также недавно продали свои каталоги. Спрингстин продал Sony свой старый каталог в 2021 году за 500 миллионов долларов, а Бибер подписал контракт на 200 миллионов долларов с Hipgnosis Songs Capital в 2023 году.

