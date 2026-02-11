Брітні Спірс продала права на всі свої пісні за $200 млн

Поп-суперзірка Брітні Спірс продала права на весь свій музичний каталог. Права на творчість 44-річної співачки викупило незалежне музичне видавництво Primary Wave приблизно за 200 мільйонів доларів.

Деталі продажу каталогу Спірс не були оприлюднені. Про це повідомляє BBC. Спірс є однією з найпопулярніших поп-виконавиць. Співачка, відома хітами "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" та "Gimme More". Вона продала понад 150 мільйонів платівок по всьому світу.

З моменту дебюту в 1999 році її каталог включає дев'ять студійних альбомів. У січні 2024 року Брітні заявила, що «ніколи не повернеться в музичну індустрію». Її останньою піснею був дует з Елтоном Джоном, випущений у 2022 році.

Тривале 13-річне опікунство батька над нею довгий час скеровувало її особисте та професійне життя, але тепер співачка сама спроможна приймати такі рішення. Співачка опублікувала свої мемуари у 2023 році під назвою "Жінка в мені", в яких детально описала труднощі, пов'язані з життям під опікою. Її колишній чоловік Кевін Федерлайн випустив власні мемуари "Ти думав, що знаєш" наприкінці 2025 року.

Відео дня

Primary Wave також придбала права на майно Notorious BIG, Prince та Вітні Х'юстон. Видавництво було засноване 20 років тому музичним керівником Лоуренсом Местелем після придбання 50% частки каталогу Nirvana, що належала Курту Кобейну.

Такі відомі артисти, як Брюс Спрінгстін, Джастін Бібер, Джастін Тімберлейк та Шакіра, також нещодавно продали свої каталоги. Спрінгстін продав Sony свій старий каталог у 2021 році за 500 мільйонів доларів, а Бібер підписав контракт на 200 мільйонів доларів з Hipgnosis Songs Capital у 2023 році.

Нагадаємо, що 44-річну американську співачку Брітні Спірс помітили разом із невідомим чоловіком на тлі обговорень її стану здоров’я. Артистку сфотографували під час посадки на яхту в мексиканському штаті Баха-Каліфорнія-Сур, де вона перебувала у компанії таємничого супутника.

Раніше ми також інформували, що 2 грудня Брітні Спірс відзначила 44-річчя. З цієї нагоди Фокус згадав її непростий шлях до світової слави. Спірс залишається однією з найвпливовіших попзірок сучасності, однак її життя тривалий час супроводжували проблеми в родині, підвищена увага суспільства та 13-річна опіка батька.