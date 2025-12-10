44-річну Брітні Спірс помітили із загадковим чоловіком: хто він (фото)

44-річна американська співачка Брітні Спірс виглядада розпатланою, виходячи у світ з таємничим чоловіком на тлі поширених побоювань за її здоров'я.

Артистку сфотографували на посадці на яхту з чоловіком-супутником під час поїздки до Баха-Каліфорнія-Сур, Мексика. Про це пише Daily Mail.

Брітні Спірс із загадковим чоловіком

На фотографіях, які ширяться в мережі, можна побачити, як Спірс сідає на човен з довгим світлим волоссям, що спадає невимушеними пляжними хвилями, а в її руках купальник та сумочка.

Здавалося, виконавиця світових хітів перебирала валізу і врешті-решт її помітили з мідною пляшкою.

Брітні Спірс із загадковим чоловіком Фото: Backgrid

Її супутник — чоловік, одягнений у чорне вбрання, з татуйованими руками. Він слідував за Спірс із сумкою в руці.

Брітні Спірс із загадковим чоловіком Фото: Backgrid

Згодом у відео, яке вже видалено з її Instagram, Спірс сказала, що той чоловік був її двоюрідним братом, а не хлопцем. У ролику вона двічі поцілувала того в голову.

Відео дня

Це сталося після повідомлення, в якому стверджувалося, що Спірс розглядає можливість переїзду до Великої Британії. Вважається, що співачка відчуває "величезний тиск" у Каліфорнії та шукає "нове місце для проживання".

Особисте життя Брітні Спірс

Брітні мала три офіційні шлюби:

Джейсон Александер. Короткий шлюб у 2004 році, що тривав лише 55 годин.

Короткий шлюб у 2004 році, що тривав лише 55 годин. Кевін Федерлайн. З 2004 до 2007 року. З ним артистка народила двох синів: Шон Престон Федерлайн та Джейден Джеймс Федерлайн.

З 2004 до 2007 року. З ним артистка народила двох синів: Шон Престон Федерлайн та Джейден Джеймс Федерлайн. У 2022 році Брітні вийшла заміж за фітнес-тренера та актора Сема Асгарі, але шлюб тривав недовго.

Після розриву у Спірс був роман з кримінальним авторитетом Полом Солізом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Зірка розповіла про невдале побачення. Вона пішла на зустріч із "жахливим" хлопцем у суші-бар.

Спірс знову опинилася в центрі скандалу після того, як папараці сфотографували її з келихом шампанського.

Крім того, 2 грудня Брітні виповнилося 44 роки. З цього приводу Фокус пригадав її шлях до успіху та складнощі життя.