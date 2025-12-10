44-річну Брітні Спірс помітили із загадковим чоловіком: хто він (фото)
44-річна американська співачка Брітні Спірс виглядада розпатланою, виходячи у світ з таємничим чоловіком на тлі поширених побоювань за її здоров'я.
Артистку сфотографували на посадці на яхту з чоловіком-супутником під час поїздки до Баха-Каліфорнія-Сур, Мексика. Про це пише Daily Mail.
Брітні Спірс із загадковим чоловіком
На фотографіях, які ширяться в мережі, можна побачити, як Спірс сідає на човен з довгим світлим волоссям, що спадає невимушеними пляжними хвилями, а в її руках купальник та сумочка.
Здавалося, виконавиця світових хітів перебирала валізу і врешті-решт її помітили з мідною пляшкою.
Її супутник — чоловік, одягнений у чорне вбрання, з татуйованими руками. Він слідував за Спірс із сумкою в руці.
Згодом у відео, яке вже видалено з її Instagram, Спірс сказала, що той чоловік був її двоюрідним братом, а не хлопцем. У ролику вона двічі поцілувала того в голову.
Це сталося після повідомлення, в якому стверджувалося, що Спірс розглядає можливість переїзду до Великої Британії. Вважається, що співачка відчуває "величезний тиск" у Каліфорнії та шукає "нове місце для проживання".
Особисте життя Брітні Спірс
Брітні мала три офіційні шлюби:
- Джейсон Александер. Короткий шлюб у 2004 році, що тривав лише 55 годин.
- Кевін Федерлайн. З 2004 до 2007 року. З ним артистка народила двох синів: Шон Престон Федерлайн та Джейден Джеймс Федерлайн.
- У 2022 році Брітні вийшла заміж за фітнес-тренера та актора Сема Асгарі, але шлюб тривав недовго.
Після розриву у Спірс був роман з кримінальним авторитетом Полом Солізом.
