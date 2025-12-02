Брітні Спірс – 44: шлях слави, падіння на дно та особисте життя (фото, відео)

Брітні Спірс — одна з найбільш впливових поп-зірок сучасності. Її кар’єра стала феноменом, але особисте життя проходило під гнітом суспільної уваги, проблем у сімʼї та 13-річної опіки батька.

Після звільнення вона намагається жити по-своєму, але її поведінка викликає багато суперечок і породжує теорії, здебільшого непідтверджені. Сьогодні, 2 грудня, Брітні виповнюється 44 роки. З цього приводу Фокус пригадує її шлях до успіху та складнощі зіркового життя.

Шлях Брітні Спірс до успіху

Брітні Джин Спірс народилася 2 грудня 1981 року в Міссісіпі та виросла в Луїзіані. Талант проявився дуже рано: вона співала у церковному хорі, брала участь у конкурсах талантів, а в 11 років потрапила до популярного шоу The Mickey Mouse Club, де разом із нею були майбутні зірки — Джастін Тімберлейк, Крістіна Агілерa, Раян Гослінг.

Її справжній прорив стався у 1998 році з виходом синглу Baby One More Time, який миттєво став світовим хітом, а зараз має понад мільярд переглядів на YouTube. Дебютний альбом із такою ж назвою продався багатомільйонними накладами та перетворив Брітні на головну поп-ікона початку 2000-х.

Після цього вийшли успішні альбоми:

Oops!… I Did It Again (2000);

(2000); Britney (2001);

(2001); In the Zone (2003);

(2003); Blackout (2007).

Пісня Брітні Спірс Baby One More Time

Її вважають "принцесою поп-музики" завдяки величезному впливу на попкультуру, візуальний стиль та сучасну поп-естетику.

Особисте життя та діти Брітні Спірс

Брітні мала три офіційні шлюби:

Джейсон Александер. Короткий шлюб у 2004 році, що тривав лише 55 годин.

Кевін Федерлайн. З 2004 до 2007 року. З ним артистка виховує двох синів: Шон Престон Федерлайн (нар. 2005) та Джейден Джеймс Федерлайн (нар. 2006). З дітьми в неї важкі стосунки, проте час від часу вони таки зустрічаються.

Після розлучення почалася боротьба за опіку над дітьми, яку Брітні на певний час втратила, але пізніше отримала часткове право на відвідування та участь у вихованні.

У 2022 році Брітні вийшла заміж за фітнес-тренера та актора Сема Асгарі, але шлюб тривав недовго; згодом було оголошено про розлучення.

Після розриву у Спірс був роман з кримінальним авторитетом Полом Солізом.

Брітні Спірс із сином Фото: Instagram/britneyspears

Скандальна опіка батька

У 2008 році після низки публічних емоційних зривів Брітні була поміщена під правову опіку (консерваторство). Контроль над її фінансами та життям отримав її батько — Джеймі Спірс.

Це тривало 13 років, протягом яких:

Брітні працювала (альбоми, тури, шоу в Лас-Вегасі), але не мала контролю над власними фінансами.

Вона не могла ухвалювати важливі особисті рішення без дозволу опікунів.

Шанувальники почали рух #FreeBritney, вимагаючи її звільнення.

У червні 2021 року Брітні вперше публічно виступила в суді, назвавши опіку "жорстокою" та "принизливою". У листопаді того ж року суд скасував опіку, і Брітні отримала повний контроль над своїм життям.

Брітні Спірс Фото: Instagram

Дивна поведінка останні роки

Після скасування опіки Брітні активно публікує відео в соцмережах — танці, монологи, нестандартний контент, який багатьом здається хаотичним або дивним.

Це викликало суперечки: прихильники кажуть, що вона просто виражає свободу після років контролю, а критики вбачають ознаки емоційної нестабільності.

Загалом ніяких офіційних медичних діагнозів чи підтвердженої інформації про її актуальний психічний стан немає — лише припущення з боку громадськості.

Брітні Спірс Фото: Instagram

