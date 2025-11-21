"Невпізнанну" Брітні Спірс помітили на вулиці з келихом у руці (фото)

Американська співачка Брітні Спірс знову опинилася в центрі скандалу після того, як папараці сфотографували її з келихом шампанського біля ресторану Stonehouse Winery & Bar у Лос-Анджелесі.

Знімки, опубліковані у мережі, викликали нову хвилю звинувачень Брітні Спірс у нібито нетверезому водінні авто, що сталося на тлі чуток про її нестабільний стан. На кадрах можна побачити, як 43-річна артистка, одягнена у коричневий жакет, блузу та джинси, покидає ресторан у супроводі співробітника. Особливу увагу привернув той факт, що в руці співачка тримала келих із напоєм, схожим на шампанське.

Помічник допоміг Брітні донести речі до її автомобіля Mercedes Фото: Instagram

Помічник допоміг Брітні донести речі до її автомобіля Mercedes. Після цього зірка передала йому келих і, за даними очевидців, самостійно сіла за кермо та поїхала додому.

Фотографії миттєво викликали бурхливу реакцію в соціальних мережах, розділивши користувачів на два табори. Частина фанатів виступила на захист співачки, вимагаючи "дати їй спокій". Водночас значна кількість коментаторів висловила занепокоєння станом зірки, особливо з огляду на інцидент, що стався торік, коли Брітні Спірс нібито бачили біля іншого ресторану в "неадекватному" стані, і вона мало не спричинила ДТП.

Фотографії миттєво викликали бурхливу реакцію в соціальних мережах Фото: Instagram

Зокрема, в мережі з'явилися такі коментарі:

"Це обличчя п'яниці";

"Вона може дозволити собі водія. Їй потрібно припинити сідати за кермо, поки вона кого-небудь не вбила";

"Дайте їй спокій".

Сама Брітні Спірс не забарилася з відповіддю, звернувшись до своїх підписників у соціальних мережах.

"Папараці неймовірно підлі. Вони постійно роблять найгірші мої фотографії. Я не можу нікуди піти без переслідувань, і це дуже образливо", — заявила співачка, коментуючи цю ситуацію.

Нестабільний емоційний стан Спірс неодноразово пов'язували з публікацією мемуарів її колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна. У них автор оприлюднив низку скандальних звинувачень, включно з історіями про нібито вживання Брітні заборонених речовин.

Крім того, знаменитість нині майже не з’являється на публіці й переважно перебуває у своєму будинку в районі Лос-Анджелеса. За словами близьких до артистки людей, її оточують лише охоронці та асистенти, тоді як справжніх друзів у співачки майже немає.