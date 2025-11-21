"Неузнаваемую" Бритни Спирс заметили на улице с бокалом в руке (фото)
Американская певица Бритни Спирс снова оказалась в центре скандала после того, как папарацци сфотографировали ее с бокалом шампанского возле ресторана Stonehouse Winery & Bar в Лос-Анджелесе.
Снимки, опубликованные в сети, вызвали новую волну обвинений Бритни Спирс в якобы нетрезвом вождении авто, что произошло на фоне слухов о ее нестабильном состоянии. На кадрах можно увидеть, как 43-летняя артистка, одетая в коричневый жакет, блузу и джинсы, покидает ресторан в сопровождении сотрудника. Особое внимание привлек тот факт, что в руке певица держала бокал с напитком, похожим на шампанское.
Помощник помог Бритни донести вещи до ее автомобиля Mercedes. После этого звезда передала ему бокал и, по данным очевидцев, самостоятельно села за руль и поехала домой.
Фотографии мгновенно вызвали бурную реакцию в социальных сетях, разделив пользователей на два лагеря. Часть фанатов выступила в защиту певицы, требуя "оставить ее в покое". В то же время значительное количество комментаторов выразило обеспокоенность состоянием звезды, особенно учитывая инцидент, произошедший в прошлом году, когда Бритни Спирс якобы видели возле другого ресторана в "неадекватном" состоянии, и она чуть не спровоцировала ДТП.
В частности, в сети появились такие комментарии:
- "Это лицо пьяницы";
- "Она может позволить себе водителя. Ей нужно прекратить садиться за руль, пока она кого-нибудь не убила";
- "Оставьте ее в покое".
Сама Бритни Спирс не замедлила с ответом, обратившись к своим подписчикам в социальных сетях.
"Папарацци невероятно подлые. Они постоянно делают худшие мои фотографии. Я не могу никуда пойти без преследований, и это очень обидно", — заявила певица, комментируя эту ситуацию.
Нестабильное эмоциональное состояние Спирс неоднократно связывали с публикацией мемуаров ее бывшего мужа Кевина Федерлайна. В них автор обнародовал ряд скандальных обвинений, включая истории о якобы употреблении Бритни запрещенных веществ.
Кроме того, знаменитость сейчас почти не появляется на публике и преимущественно находится в своем доме в районе Лос-Анджелеса. По словам близких к артистке людей, ее окружают только охранники и ассистенты, тогда как настоящих друзей у певицы почти нет.