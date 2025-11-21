"Неузнаваемую" Бритни Спирс заметили на улице с бокалом в руке (фото)

Американская певица Бритни Спирс снова оказалась в центре скандала после того, как папарацци сфотографировали ее с бокалом шампанского возле ресторана Stonehouse Winery & Bar в Лос-Анджелесе.

Снимки, опубликованные в сети, вызвали новую волну обвинений Бритни Спирс в якобы нетрезвом вождении авто, что произошло на фоне слухов о ее нестабильном состоянии. На кадрах можно увидеть, как 43-летняя артистка, одетая в коричневый жакет, блузу и джинсы, покидает ресторан в сопровождении сотрудника. Особое внимание привлек тот факт, что в руке певица держала бокал с напитком, похожим на шампанское.

Помощник помог Бритни донести вещи до ее автомобиля Mercedes Фото: Instagram

Помощник помог Бритни донести вещи до ее автомобиля Mercedes. После этого звезда передала ему бокал и, по данным очевидцев, самостоятельно села за руль и поехала домой.

Фотографии мгновенно вызвали бурную реакцию в социальных сетях, разделив пользователей на два лагеря. Часть фанатов выступила в защиту певицы, требуя "оставить ее в покое". В то же время значительное количество комментаторов выразило обеспокоенность состоянием звезды, особенно учитывая инцидент, произошедший в прошлом году, когда Бритни Спирс якобы видели возле другого ресторана в "неадекватном" состоянии, и она чуть не спровоцировала ДТП.

Відео дня

Фотографии мгновенно вызвали бурную реакцию в социальных сетях Фото: Instagram

В частности, в сети появились такие комментарии:

"Это лицо пьяницы";

"Она может позволить себе водителя. Ей нужно прекратить садиться за руль, пока она кого-нибудь не убила";

"Оставьте ее в покое".

Сама Бритни Спирс не замедлила с ответом, обратившись к своим подписчикам в социальных сетях.

"Папарацци невероятно подлые. Они постоянно делают худшие мои фотографии. Я не могу никуда пойти без преследований, и это очень обидно", — заявила певица, комментируя эту ситуацию.

Нестабильное эмоциональное состояние Спирс неоднократно связывали с публикацией мемуаров ее бывшего мужа Кевина Федерлайна. В них автор обнародовал ряд скандальных обвинений, включая истории о якобы употреблении Бритни запрещенных веществ.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Звезда показала танец в бинтах и рассказала о падении с лестницы.

Бритни Спирс ответила на обвинения о беспорядке у нее дома.

Кроме того, знаменитость сейчас почти не появляется на публике и преимущественно находится в своем доме в районе Лос-Анджелеса. По словам близких к артистке людей, ее окружают только охранники и ассистенты, тогда как настоящих друзей у певицы почти нет.