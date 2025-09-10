"Позор тем, кто осуждает": Бритни Спирс ответила на обвинения о беспорядке у нее дома
Американская певица снова вызывает беспокойство своим поведением и странными сообщениями в социальных сетях. Поклонники волнуются за ее психическое здоровье, но не решаются вмешаться.
43-летняя Бритни Спирс оказалась в центре новой волны обсуждений после серии опубликованных видео из ее особняка. Люди из окружения артистки сообщили, что она "не в порядке".
"Ее дом в беспорядке. Она не убирает за собаками, у нее нет человека, который бы убирал каждый день, и она просто не функционирует так, как функционирует взрослый человек", — отметил источник.
После завершения 13-летней опеки, когда суд освободил Бритни от контроля ее отца Джейми Спирса, поклонники обрадовались ее свободе. Однако спустя почти четыре года ситуация выглядит иначе. Теперь некоторые родственники и фанаты начинают ставить под сомнение, было ли решение об отмене опеки правильным.
"Все видят ее посты в Instagram, странные видео, танцы с ножами, рассказы о "фальшивых друзьях". Но никто не хочет брать на себя ответственность. Если кто-то вмешается, фанаты снова начнут кампанию против нас... Ее дом всегда выглядел так — много собак, много персонала, беспорядок. Просто сейчас она показывает это публично. Она считает, что все хорошо, и наслаждается свободой", — говорит инсайдер.
Заявление Бритни Спирс
После того, как кадры распространились по сети, певица опубликовала свою реакцию в Instagram, прикрепив фотографию Джастина Бибера с малышом. Что это должно означать, остается загадкой.
"Позор тем, кто осуждал мой дом в пижаме!!! Я влюбилась в эту фотографию!!! Она такая красивая!!!" — написала артистка.
Источники из окружения артистки признаются, что любят Бритни и хотят ее счастья, но признают: "Это не та Бритни, которую мы знаем. Мы боимся за ее будущее. Мы хотим, чтобы она была счастливой и здоровой, но сейчас ситуация совсем другая".
