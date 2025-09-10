"Дом в беспорядке": близкие Бритни Спирс рассказали о "нестабильной" жизни певицы

Американская певица Бритни Спирс якобы не ведет себя как взрослый человек, а ее близкие боятся за будущее женщины.

43-летняя Спирс неоднократно вызывала новую волну беспокойства своей нестабильной семейной жизнью, заявили источники из семьи певицы, пишет Daily Mail.

Один из инсайдеров сообщил Daily Mail, что Спирс сейчас переживает кризис, однако она будет бороться с ним так же "как делала это годами".

"Те, кто близок к ней, видели это снова и снова, и хотя за ней следят, они (близкие, — ред.) не собираются вмешиваться", — добавил источник.

Кроме того, кто-то из семьи Спирс сообщил, что звезда "совсем не в порядке" и что ее близкие "боятся за ее будущее".

"Ее дом в беспорядке. Она не убирает за собаками, у нее нет человека, который бы убирал каждый день, и она просто не функционирует так, как функционирует взрослый человек", — отметил источник.

Неубранный дом Бритни Спирс Фото: Instagram

Сама Спирс не ответила на просьбу о комментарии.

Напомним, недавно Бритни Спирс сходила на свидание с "ужасным парнем" и рассказала об этом в своем Instagram.

В апреле Бритни Спирс похвасталась облезлым маникюром.