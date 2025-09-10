"Будинок у безладі": близькі Брітні Спірс розповіли про "нестабільне" життя співачки

Американська співачка Брітні Спірс нібито не поводиться як доросла людина, а її близькі бояться за майбутнє жінки.

Related video

43-річна Спірс неодноразово викликала нову хвилю занепокоєння своїм нестабільним сімейним життям, заявили джерела з родини співачки, пише Daily Mail.

Один з інсайдерів повідомив Daily Mail, що Спірс зараз переживає кризу, проте вона буде боротися з нею так само "як робила це роками".

"Ті, хто близький до неї, бачили це знову і знову, і хоча за нею стежать, вони (близькі, — ред.) не збираються втручатися", — додало джерело.

Крім того, хтось з родини Спірс повідомив, що зірка "зовсім не в порядку" і що її близькі "бояться за її майбутнє".

"Її будинок у безладі. Вона не прибирає за собаками, у неї немає людини, яка б прибирала щодня, і вона просто не функціонує так, як функціонує доросла людина", — зазначило джерело.

Неприбраний будинок Брітні Спірс Фото: Instagram

Сама Спірс не відповіла на прохання про коментар.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс сходила на побачення з "жахливим хлопцем" та розказала про це у своєму Instagram.

У квітні Брітні Спірс похвалилася облізлим манікюром.