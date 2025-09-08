Розважалась у туалеті: Брітні Спірс сходила на побачення з "жахливим хлопцем" (фото)
43-річна американська співачка Брітні Спірс розповіла підписникам про невдале побачення. Артистка пішла на зустріч із "жахливим" хлопцем у суші-бар, але залишилася незадоволеною такою компанією.
Брітні не розкривала всіх деталей зустрічі в закладі, але наголосила, що її супутник того вечора був "жахливим", тому вона вирішила сама розважитися в туалеті. Про це Спірс повідомила в Instagram, показавши запальне відео.
"Побачення у суші-барі, але в мене власна дівоча вечірка в туалеті! Смачно, але хлопець був абсолютно жахливий", — зазначила колишня дівчина Джастіна Тімберлейка.
Щоб покращити настрій після невдалого побачення, Брітні трохи потанцювала у вбиральні суші-бару. У приміщенні гучно грала музика, тому виконавиця влаштувала собі соло дискотеку. Вона зняла на камеру свої впевнені рухи, а інколи навіть підіймала сукню, більше показуючи свої ноги.
На побачення зірка сцени прийшла в екстравагантному образі: чорна мінісукня із білим мереживом та чоботи з леопардовим принтом. З аксесуарів знаменитість обрала годинник, сережки та ланцюжок, а волосся кількома пасмами зібрала назад.
Можливість коментувати своє нове відео Спірс відключила.
