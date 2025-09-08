Розважалась у туалеті: Брітні Спірс сходила на побачення з "жахливим хлопцем" (фото)

43-річна американська співачка Брітні Спірс розповіла підписникам про невдале побачення. Артистка пішла на зустріч із "жахливим" хлопцем у суші-бар, але залишилася незадоволеною такою компанією.

Related video

Брітні не розкривала всіх деталей зустрічі в закладі, але наголосила, що її супутник того вечора був "жахливим", тому вона вирішила сама розважитися в туалеті. Про це Спірс повідомила в Instagram, показавши запальне відео.

"Побачення у суші-барі, але в мене власна дівоча вечірка в туалеті! Смачно, але хлопець був абсолютно жахливий", — зазначила колишня дівчина Джастіна Тімберлейка.

Брітні Спірс сама танцювала в туалеті Фото: Britney Spears/Instagram

Щоб покращити настрій після невдалого побачення, Брітні трохи потанцювала у вбиральні суші-бару. У приміщенні гучно грала музика, тому виконавиця влаштувала собі соло дискотеку. Вона зняла на камеру свої впевнені рухи, а інколи навіть підіймала сукню, більше показуючи свої ноги.

Брітні Спірс Фото: Britney Spears/Instagram

На побачення зірка сцени прийшла в екстравагантному образі: чорна мінісукня із білим мереживом та чоботи з леопардовим принтом. З аксесуарів знаменитість обрала годинник, сережки та ланцюжок, а волосся кількома пасмами зібрала назад.

Можливість коментувати своє нове відео Спірс відключила.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Брітні Спірс показала нігті з облізлим манікюром, чим вчергове налякала фанів.

Бен Аффлек зізнався, що раніше відчував співчуття до співачки, коли папараці переслідували її.

Крім того, за останні кілька років вона встигла вийти заміж, розлучитися та закрутити роман з колишнім хатнім робітником з кримінальним минулим.