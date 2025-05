Бен Аффлек назвав ім'я зірки, якій щиро співчував

52-річний оскароносний актор Бен Аффлек зізнався, що раніше відчував співчуття до співачки Брітні Спірс, коли папараці переслідували її у важкий для неї час.

Related video

Про це він згадав у подкасті "This Past Weekend With Theo Von", пише Page Six.

Зайвий інтерес сторонніх — те, з чим Аффлек стабільно має справу з початку своєї кар'єри. Тож коли Брітні опинилася в центрі уваги під час нервового зриву 2007 року, він морально був із нею.

"Тому що я пам'ятаю, що здавалося, ніби... ці люди переслідують її в той час, коли в неї могли бути труднощі, а могли й не бути... Я не знаю, тому що я її не знаю. Але я знаю, що цикл, коли люди лають тебе, кричать на тебе, дошкуляють тобі і слідують за тобою, здається, сам по собі ніби підстьобує все це до божевілля", — зазначив актор.

Він навіть дав характеристику цьому явищу:

"Уперше я подумав, що це дивна, ненавмисна – я думаю, у культурному плані – але своєрідна колективна жорстокість, коли із зображення, яке ти бачиш, виймають людей навколо, які розмахують палицею перед тигром або тикають у нього".

Аффлек пояснив, що фотографії знаменитостей, на яких вони виглядають роздратованими, є результатом того, що їх дратують фотографи, які "тикають" у них.

"Усе, що ви бачите, – це тварина, яка гарчить", – сказав колишній чоловік Дженніфер Лопес.

Водночас він наполягає, що особисто не знав Спірс, після того як вона заявила, що цілувалася з ним "багато років тому".

"Класна фотка мене, Бена Аффлека і Даян Воррен багато років тому! Він такий приголомшливий актор. Хіба я не забула згадати, що цілувалася з Беном тієї ночі... Я чесно забула... чорт, це божевілля!" — писала співачка в Instagram у лютому 2024 року поруч із фотографією 1999 року.

Брітні Спірс із Беном Аффлеком і Даян Воррен 1999 року Фото: Instagram/britneyspears

2008 року Брітні Спірс пройшла психіатричну експертизу після того, як вона нібито замкнулася у ванній із двома дітьми свого колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна під час суперечки про опіку. Потім у жовтні того ж року її помістили під опікунство її батька, яке офіційно закінчилося 2021 року.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс полетіла на відпочинок з лялькою у вигляді дитини після того, як похвалилася облізлим манікюром.