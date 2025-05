Бен Аффлек назвал имя звезды, которой искренне сочувствовал

52-летний оскароносный актер Бен Аффлек признался, что раньше испытывал сочувствие к певице Бритни Спирс, когда папарацци преследовали ее в трудное для нее время.

Related video

Об этом он упомянул в подкасте "This Past Weekend With Theo Von", пишет Page Six.

Излишний интерес посторонних – то, с чем Аффлек стабильно имеет дело с начала своей карьеры. Поэтому когда Бритни оказалась в центре внимания во время нервного срыва в 2007 году, он морально был с ней.

"Потому что я помню, что казалось, будто… эти люди преследуют ее в то время, когда у нее могли быть трудности, а могли и не быть… Я не знаю, потому что я ее не знаю. Но я знаю, что цикл, когда люди ругают тебя, кричат ​​на тебя, донимают тебя и следуют за тобой, кажется, сам по себе как бы подстегивает все это до сумасшествия", – отметил актер.

Он даже дал характеристику этому явлению:

"Впервые я подумал, что это странная, непреднамеренная – я думаю, в культурном плане – но своего рода коллективная жестокость, когда из изображения, которое ты видишь, вынимаются люди вокруг, размахивающие палкой перед тигром или тыкающие в него".

Аффлек объяснил, что фотографии знаменитостей, на которых они выглядят раздраженными, являются результатом того, что их раздражают фотографы, "тыкающие" в них.

"Все, что вы видите, – это рычащее животное", – сказал бывший муж Дженнифер Лопес.

Вместе с тем он настаивает, что лично не знал Спирс, после того как она заявила, что целовалась с ним "много лет назад".

"Классная фотка меня, Бена Аффлека и Дайан Уоррен много лет назад! Он такой потрясающий актер. Разве я не забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью… Я честно забыла… черт, это безумие!" — писала певица в Instagram в феврале 2024 года рядом с фотографией 1999 года.

Бритни Спирс с Беном Аффлеком и Дайан Уоррен в 1999 году Фото: Instagram/britneyspears

В 2008 году Бритни Спирс прошла психиатрическую экспертизу после того, как она якобы заперлась в ванной с двумя детьми своего бывшего мужа Кевина Федерлайна во время спора об опеке. Затем в октябре того же года ее поместили под опекунство ее отца, которое официально закончилось в 2021 году.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс улетела на отдых с куклой в виде ребенка после того, как похвасталась облезлым маникюром.