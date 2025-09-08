Развлекалась в туалете: Бритни Спирс сходила на свидание с "ужасным парнем" (фото)

43-летняя американская певица Бритни Спирс рассказала подписчикам о неудачном свидании. Артистка пошла на встречу с "ужасным" парнем в суши-бар, но осталась недовольна такой компанией.

Бритни не раскрывала всех деталей встречи в заведении, но подчеркнула, что ее спутник в тот вечер был "ужасным", поэтому она решила сама развлечься в туалете. Об этом Спирс сообщила в Instagram, показав зажигательное видео.

"Свидание в суши-баре, но у меня собственная девичник в туалете! Вкусно, но парень был абсолютно ужасный", — отметила бывшая девушка Джастина Тимберлейка.

Бритни Спирс сама танцевала в туалете Фото: Britney Spears/Instagram

Чтобы улучшить настроение после неудачного свидания, Бритни немного потанцевала в уборной суши-бара. В помещении громко играла музыка, поэтому исполнительница устроила себе соло дискотеку. Она сняла на камеру свои уверенные движения, а иногда даже поднимала платье, больше показывая свои ноги.

Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Instagram

На свидание звезда сцены пришла в экстравагантном образе: черное мини-платье с белым кружевом и сапоги с леопардовым принтом. Из аксессуаров знаменитость выбрала часы, серьги и цепочку, а волосы несколькими прядями собрала назад.

Возможность комментировать свое новое видео Спирс отключила.

