"Ганьба тим, хто засуджує": Брітні Спірс відповіла на звинувачення про безлад у неї вдома

Американська співачка знову викликає занепокоєння своєю поведінкою та дивними дописами у соціальних мережах. Шанувальники хвилюються за її психічне здоров’я, але не наважуються втрутитися.

43-річна Брітні Спірс опинилася в центрі нової хвилі обговорень після серії опублікованих відео з її особняка. Люди з оточення артистки повідомили, що вона "не в порядку".

"Її будинок у безладі. Вона не прибирає за собаками, у неї немає людини, яка б прибирала щодня, і вона просто не функціонує так, як функціонує доросла людина", — зазначило джерело.

У будинку Брітні Спірс безлад Фото: Instagram

Після завершення 13-річної опіки, коли суд звільнив Брітні від контролю її батька Джеймі Спірса, шанувальники зраділи її свободі. Однак через майже чотири роки ситуація виглядає інакше. Тепер деякі родичі та фанати починають ставити під сумнів, чи було рішення про скасування опіки правильним.

"Всі бачать її пости в Instagram, дивні відео, танці з ножами, розповіді про "фальшивих друзів. Але ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Якщо хтось втрутиться, фанати знову почнуть кампанію проти нас… Її будинок завжди виглядав так — багато собак, багато персоналу, безлад. Просто зараз вона показує це публічно. Вона вважає, що все добре, і насолоджується свободою", — каже інсайдер.

Заява Брітні Спірс

Після того, як кадри поширилися мережею, співачка опублікувала свою реакцію в Instagram, прикріпивши фотографію Джастіна Бібера з малюком. Що це має означати, залишається загадкою.

"Ганьба тим, хто осуджував мій дім у піжамі!!! Я закохалася в цю фотографію!!! Вона така красива!!!" — написала артистка.

Брітні Спірс відреагувала на звинувачення Фото: Instagram

Джерела з оточення артистки зізнаються, що люблять Брітні та хочуть її щастя, але визнають: "Це не та Брітні, яку ми знаємо. Ми боїмося за її майбутнє. Ми хочемо, щоб вона була щасливою і здоровою, але зараз ситуація зовсім інша".

