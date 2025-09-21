Психическое состояние Бритни Спирс снова вызывает беспокойство: что происходит в жизни певицы (фото)

43-летняя Бритни Спирс, которая когда-то считалась самой успешной поп-певицей мира, сейчас почти не появляется на публике и преимущественно находится в своем доме в районе Лос-Анджелеса. По словам близких к артистке людей, ее окружают только охранники и ассистенты, тогда как настоящих друзей у певицы почти нет.

Related video

После завершения в 2021 году многолетней опеки, которая ограничивала права Бритни, звезда получила полную свободу и контроль над собственными финансами. Сначала это казалось новым стартом: свадьба с Сэмом Асгари, успешная автобиография "The Woman In Me" и музыкальные коллаборации с Элтоном Джоном и will.i.am. Однако впоследствии начали появляться тревожные сигналы, пишет Page Six.

Бритни Спирс: что происходит в жизни певицы: что происходит в жизни певицы

В августе 2023 года Асгари подал на развод, а затем закончились и другие отношения певицы. С тех пор Спирс почти не выходит на люди, ограничиваясь публикациями в Instagram. Ее импровизированные танцы, странные подписи и провокационные видео вызывают беспокойство у поклонников и друзей.

Бритни Спирс Фото: Instagram Бритни Спирс Фото: Instagram

Источники утверждают, что Бритни отказывается от помощи, которую ей советуют относительно психического здоровья. По законам Калифорнии принудительное лечение невозможно, поэтому семья и близкие не знают, как повлиять на ситуацию.

Несмотря на трудности, есть и положительные изменения. Артистка восстанавливает отношения с сыновьями — Джейденом (19) и Шоном (20), которых воспитывает вместе с бывшим мужем Кевином Федерлайном. В то же время ее контакты с отцом остаются разорванными, а с матерью и сестрой отношения остаются напряженными.

Инсайдеры уверяют: несмотря на все, Спирс остается искренним и добрым человеком, но ее жизнь и в дальнейшем напоминает американские горки. Она имеет право жить так, как считает нужным, однако ближайшее окружение не скрывает тревоги за ее благосостояние.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в марте 2025 года звезда похвасталась похудением.