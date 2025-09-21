Психічний стан Брітні Спірс знову викликає занепокоєння: що відбувається у житті співачки (фото)

43-річна Брітні Спірс, яка колись вважалася найуспішнішою поп-співачкою світу, нині майже не з’являється на публіці й переважно перебуває у своєму будинку в районі Лос-Анджелеса. За словами близьких до артистки людей, її оточують лише охоронці та асистенти, тоді як справжніх друзів у співачки майже немає.

Після завершення у 2021 році багаторічної опіки, яка обмежувала права Брітні, зірка здобула повну свободу й контроль над власними фінансами. Спершу це здавалося новим стартом: весілля з Семом Асгарі, успішна автобіографія "The Woman In Me" та музичні колаборації з Елтоном Джоном і will.i.am. Проте згодом почали з’являтися тривожні сигнали, пише Page Six.

Брітні Спірс: що відбувається в житті співачки

У серпні 2023 року Асгарі подав на розлучення, а згодом закінчилися й інші стосунки співачки. Відтоді Спірс майже не виходить на люди, обмежуючись публікаціями в Instagram. Її імпровізовані танці, дивні підписи та провокативні відео викликають занепокоєння в шанувальників і друзів.

Джерела стверджують, що Брітні відмовляється від допомоги, яку їй радять щодо психічного здоров’я. За законами Каліфорнії примусове лікування неможливе, тому родина та близькі не знають, як вплинути на ситуацію.

Попри труднощі, є й позитивні зміни. Артистка відновлює стосунки з синами — Джейденом (19) та Шоном (20), яких виховує разом із колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном. Водночас її контакти з батьком залишаються розірваними, а з матір’ю та сестрою стосунки лишаються напруженими.

Інсайдери запевняють: попри все, Спірс залишається щирою та доброю людиною, але її життя й надалі нагадує американські гірки. Вона має право жити так, як вважає за потрібне, однак найближче оточення не приховує тривоги за її добробут.

