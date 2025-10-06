Бритни Спирс обеспокоила фанатов: показала танец в бинтах и рассказала о падении с лестницы (видео)

Американская певица Бритни Спирс поделилась в своем Instagram видео, где появилась с бинтами и синяками после падения. Звезда рассказала, что травмировалась, упав с лестницы в доме подруги.

Related video

Как сообщает Daily Mirror, 43-летняя артистка часто публикует танцевальные ролики, но ее последний пост вызвал тревогу у поклонников. На записи она танцует в мини-платье с перьями, имея повязку на ноге и бинты на руках.

Бритни объяснила, что ее сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс уехали жить к отцу Кевину Федерлайну на Гавайи. В то же время певица отметила, что танцы помогают ей чувствовать свободу.

В подписи к видео звезда написала: "Это способ, которым я выражаю себя и молюсь через искусство... Я здесь не для заботы или жалости, я просто хочу быть хорошей женщиной и лучше".

Сообщение Бритни Спирс Фото: Скриншот

Также в сообщении Спирс уточнила: "Пссс, я упала с лестницы в доме моей подруги... они время от времени отрываются, не уверена, сломаны ли они, но пока что они прочно закреплены! Слава Богу".

На ее руках и теле были заметны синяки.

Через час после этого поста артистка выложила новое видео в леопардовом боди, где снова танцевала. "Как говорит Мадонна, выражай себя, не подавляй себя", — отметила певица.

Танец Бритни Спирс

Беспокойство фанатов усиливается на фоне событий последних лет. Четыре года назад завершилось ее опекунство, действовавшее с 2008 года после решения суда в пользу ее отца Джейми Спирса. После движения "Освободите Бритни" поп-звезда восстановила контроль над собственными делами, однако поклонники неоднократно высказывали сомнения относительно ее состояния.

Эксперт по коммуникациям Майя Риаз в комментарии изданию отметила: "Фанаты имеют право волноваться. Бритни может построить более здоровую жизнь, если получит поддержку, или углубиться еще больше, что приведет к большему негативному вниманию. Ее будущее зависит от того, кого она впустит в свой мир".

