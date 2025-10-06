Брітні Спірс занепокоїла фанатів: показала танець у бинтах і розповіла про падіння зі сходів (відео)

Американська співачка Брітні Спірс поділилася у своєму Instagram відео, де з’явилася з бинтами та синцями після падіння. Зірка розповіла, що травмувалася, впавши зі сходів у будинку подруги.

Related video

Як повідомляє Daily Mirror, 43-річна артистка часто публікує танцювальні ролики, але її останній пост викликав тривогу в прихильників. На записі вона танцює у мінісукні з пір’ям, маючи пов’язку на нозі та бинти на руках.

Брітні пояснила, що її сини Шон Престон і Джейден Джеймс поїхали жити до батька Кевіна Федерлайна на Гаваї. Водночас співачка зазначила, що танці допомагають їй відчувати свободу.

У підписі до відео зірка написала: "Це спосіб, яким я виражаю себе та молюся через мистецтво… Я тут не для турботи чи жалю, я просто хочу бути хорошою жінкою та кращою".

Повідомлення Брітні Спірс Фото: Скриншот

Також у повідомленні Спірс уточнила: "Пссс, я впала зі сходів у будинку моєї подруги… вони час від часу відриваються, не впевнена, чи вони зламані, але поки що вони міцно закріплені! Слава Богу".

На її руках і тілі були помітні синці.

Через годину після цього посту артистка виклала нове відео у леопардовому боді, де знову танцювала. "Як каже Мадонна, висловлюй себе, не пригнічуй себе", — зазначила співачка.

Танець Бритні Спірс

Занепокоєння фанатів посилюється на тлі подій останніх років. Чотири роки тому завершилося її опікунство, що діяло з 2008 року після рішення суду на користь її батька Джеймі Спірса. Після руху "Звільніть Брітні" поп-зірка відновила контроль над власними справами, однак прихильники неодноразово висловлювали сумніви щодо її стану.

Експертка з комунікацій Майя Ріаз у коментарі виданню зазначила: "Фанати мають рацію хвилюватися. Брітні може побудувати здоровіше життя, якщо отримає підтримку, або заглибитися ще більше, що призведе до більшої негативної уваги. Її майбутнє залежить від того, кого вона впустить у свій світ".

Як повідомляв Фокус, психічний стан Брітні Спірс знову викликає занепокоєння.

Фокус також писав, що Брітні Спірс відповіла на звинувачення про безлад у неї вдома.