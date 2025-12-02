Бритни Спирс — 44: путь славы, падение на дно и личная жизнь (фото, видео)

Бритни Спирс — одна из самых влиятельных поп-звезд современности. Ее карьера стала феноменом, но личная жизнь проходила под гнетом общественного внимания, проблем в семье и 13-летней опеки отца.

После освобождения она пытается жить по-своему, но ее поведение вызывает много споров и порождает теории, по большей части неподтвержденные. Сегодня, 2 декабря, Бритни исполняется 44 года. По этому поводу Фокус вспоминает ее путь к успеху и сложности звездной жизни.

Путь Бритни Спирс к успеху

Бритни Джин Спирс родилась 2 декабря 1981 года в Миссисипи и выросла в Луизиане. Талант проявился очень рано: она пела в церковном хоре, участвовала в конкурсах талантов, а в 11 лет попала в популярное шоу The Mickey Mouse Club, где вместе с ней были будущие звезды — Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера, Райан Гослинг.

Ее настоящий прорыв произошел в 1998 году с выходом сингла Baby One More Time, который мгновенно стал мировым хитом, а сейчас имеет более миллиарда просмотров на YouTube. Дебютный альбом с таким же названием продался многомиллионными тиражами и превратил Бритни в главную поп-икону начала 2000-х.

После этого вышли успешные альбомы:

Oops!... I Did It Again (2000);

(2000); Бритни (2001);

(2001); In the Zone (2003);

(2003); Blackout (2007).

Песня Бритни Спирс Baby One More Time

Ее считают "принцессой поп-музыки" благодаря огромному влиянию на поп-культуру, визуальный стиль и современную поп-эстетику.

Личная жизнь и дети Бритни Спирс

У Бритни было три официальных брака:

Джейсон Александер. Короткий брак в 2004 году, длившийся всего 55 часов.

Кевин Федерлайн. С 2004 до 2007 года. С ним артистка воспитывает двух сыновей: Шон Престон Федерлайн (род. 2005) и Джейден Джеймс Федерлайн (род. 2006). С детьми у нее тяжелые отношения, однако время от времени они таки встречаются.

После развода началась борьба за опеку над детьми, которую Бритни на время потеряла, но позже получила частичное право на посещение и участие в воспитании.

В 2022 году Бритни вышла замуж за фитнес-тренера и актера Сэма Асгари, но брак продлился недолго; впоследствии было объявлено о разводе.

После разрыва у Спирс был роман с криминальным авторитетом Полом Солизом.

Бритни Спирс с сыном Фото: Instagram/britneyspears

Скандальная опека отца

В 2008 году после ряда публичных эмоциональных срывов Бритни была помещена под правовую опеку (консерваторство). Контроль над ее финансами и жизнью получил ее отец — Джейми Спирс.

Это продолжалось 13 лет, в течение которых:

Бритни работала (альбомы, туры, шоу в Лас-Вегасе), но не имела контроля над собственными финансами.

Она не могла принимать важные личные решения без разрешения опекунов.

Поклонники начали движение #FreeBritney, требуя ее освобождения.

В июне 2021 года Бритни впервые публично выступила в суде, назвав опеку "жестокой" и "унизительной". В ноябре того же года суд отменил опеку, и Бритни получила полный контроль над своей жизнью.

Бритни Спирс Фото: Instagram

Странное поведение последние годы

После отмены опеки Бритни активно публикует видео в соцсетях — танцы, монологи, нестандартный контент, который многим кажется хаотичным или странным.

Это вызвало споры: сторонники говорят, что она просто выражает свободу после лет контроля, а критики видят признаки эмоциональной нестабильности.

В общем никаких официальных медицинских диагнозов или подтвержденной информации о ее актуальном психическом состоянии нет — только предположения со стороны общественности.

Бритни Спирс Фото: Instagram

