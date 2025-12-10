44-летнюю Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной: кто он (фото)

44-летняя американская певица Бритни Спирс выглядела растрепанной, выходя в свет с таинственным мужчиной на фоне распространенных опасений за ее здоровье.

Артистку сфотографировали на посадке на яхту с мужем-спутником во время поездки в Баха-Калифорния-Сур, Мексика. Об этом пишет Daily Mail.

Бритни Спирс с загадочным мужчиной

На фотографиях, которые распространяются в сети, можно увидеть, как Спирс садится на лодку с длинными светлыми волосами, спадающими непринужденными пляжными волнами, а в ее руках купальник и сумочка.

Казалось, исполнительница мировых хитов перебирала чемодан и в конце концов ее заметили с медной бутылкой.

Бритни Спирс с загадочным мужчиной Фото: Backgrid

Ее спутник — мужчина, одетый в черную одежду, с татуированными руками. Он следовал за Спирс с сумкой в руке.

Бритни Спирс с загадочным мужчиной Фото: Backgrid

Впоследствии в видео, которое уже удалено из ее Instagram, Спирс сказала, что тот мужчина был ее двоюродным братом, а не парнем. В ролике она дважды поцеловала того в голову.

Это произошло после сообщения, в котором утверждалось, что Спирс рассматривает возможность переезда в Великобританию. Считается, что певица испытывает "огромное давление" в Калифорнии и ищет "новое место для проживания".

Личная жизнь Бритни Спирс

У Бритни было три официальных брака:

Джейсон Александер. Короткий брак в 2004 году, длившийся всего 55 часов.

Короткий брак в 2004 году, длившийся всего 55 часов. Кевин Федерлайн. С 2004 до 2007 года. С ним артистка родила двух сыновей: Шон Престон Федерлайн и Джейден Джеймс Федерлайн.

С 2004 до 2007 года. С ним артистка родила двух сыновей: Шон Престон Федерлайн и Джейден Джеймс Федерлайн. В 2022 году Бритни вышла замуж за фитнес-тренера и актера Сэма Асгари, но брак продлился недолго.

После разрыва у Спирс был роман с криминальным авторитетом Полом Солизом.

