Женщина ради любопытства сдала ДНК-тест: это раз и навсегда изменило ее жизнь

Американка Энн Грейди, которая живет в Огайо, погружалась в историю своей семьи и открыла неожиданную правду. Новые данные с тех пор кардинально изменили жизнь женщины.

Энн Грейди загрузила свой ДНК-тест в базу данных некоммерческой организации DNA Justice, которая позволяет волонтерам подавать свою генетическую информацию для использования в расследованиях правоохранительных органов, пишет издание Newsweek.

Правда после ДНК-теста

"Я загрузила свою ДНК, и они сказали, что если будет совпадение, я получу письмо", — рассказала Грейди.

Интерес Грейди перерос в большое генеалогическое дерево, которое включает более 7000 человек. Исследуя семью своей матери в Теннесси, она сделала неожиданное открытие.

Энн Грейди была шокирована, узнав правду Фото: Anne Grady

"Я узнала, что мои предки со стороны матери, мои прабабушки и прадедушки, были рабовладельцами... Мои дети чернокожие. Мои внуки чернокожие. Поэтому это было тревожно", — признается Грейди.

Встреча с кузеном

ДНК-тест связал Грейди с родственниками, о существовании которых она никогда не знала, в частности с кузеном в Алабаме, — потомком рабов, связанных с ее семьей.

"Мы все знаем, что рабство существовало, но это поражает по-другому, когда ты осознаешь, что вот-вот встретишься с человеком, который является результатом этого, и что твоя семья имела к этому какое-то отношение", — комментирует она.

Женщина отметила, что она лично не несет ответственности за рабство, но выросла в системе, сформированной им.

"Эта страна была построена на системном расизме, и поэтому впервые в жизни я прошу прощения", — добавляет женщина.

Для Грейди генеалогия стала чем-то большим, чем поиск имен и дат. Это вопрос ответственности, памяти и возможности исправления ошибок прошлого.

