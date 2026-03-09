Жінка заради цікавості здала ДНК-тест: це раз і назавжди змінило її життя

Американка Енн Грейді, яка живе в Огайо, занурювалася в історію своєї родини й відкрила несподівану правду. Нові дані відтоді кардинально змінили життя жінки.

Енн Грейді завантажила свій ДНК-тест до бази даних некомерційної організації DNA Justice, яка дозволяє волонтерам подавати свою генетичну інформацію для використання в розслідуваннях правоохоронних органів, пише видання Newsweek.

Правда після ДНК-тесту

"Я завантажила свою ДНК, і вони сказали, що якщо буде збіг, я отримаю лист", — розповіла Грейді.

Інтерес Грейді переріс у велике генеалогічне дерево, яке включає понад 7000 осіб. Досліджуючи родину своєї матері в Теннессі, вона зробила несподіване відкриття.

Енн Грейді була шокована, дізнавшись правду Фото: Anne Grady

"Я дізналася, що мої предки з боку матері, мої прабабусі та прадідусі, були рабовласниками… Мої діти чорношкірі. Мої онуки чорношкірі. Тому це було тривожно", — зізнається Грейді.

Зустріч із кузеном

ДНК-тест пов’язав Грейді з родичами, про існування яких вона ніколи не знала, зокрема з кузеном в Алабамі, — нащадком рабів, пов'язаних з її родиною.

"Ми всі знаємо, що рабство існувало, але це вражає по-іншому, коли ти усвідомлюєш, що ось-ось зустрінешся з людиною, яка є результатом цього, і що твоя родина мала до цього якесь відношення", — коментує вона.

Жінка зауважила, що вона особисто не несе відповідальності за рабство, але виросла в системі, сформованій ним.

"Ця країна була побудована на системному расизмі, і тому вперше в житті я прошу вибачення", — додає жінка.

Для Грейді генеалогія стала чимось більшим, ніж пошук імен і дат. Це питання відповідальності, пам'яті та можливості виправлення помилок минулого.

