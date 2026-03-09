62-летнего Константина Меладзе "застукали" с молодой девушкой в Испании (фото)

Композитора Константина Меладзе заметили в Испании в компании молодой женщины. Фото пары якобы сделали случайные посетители супермаркета и распространили в соцсетях.

62-летний продюсер и автор песен, который живет в Испании и публично не комментирует войну России против Украины, якобы появился в одном из местных магазинов вместе с брюнеткой, которая выглядела значительно моложе его. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам очевидцев, пара спокойно выбирала продукты и не привлекала к себе особого внимания. Люди, которые узнали музыканта, утверждают, что рядом с ним была женщина примерно 25-27 лет. Они вели себя сдержанно, однако выглядели близкими и общались непринужденно.

Константин Меладзе с девушкой Фото: vk.com

Фотография, которая впоследствии начала распространяться по сети, якобы была сделана случайной покупательницей. Она уверяет, что заметила композитора вместе с девушкой во время покупок в супермаркете.

После того как они рассчитались за покупки, Меладзе и его спутница покинули торговый центр вместе. По словам очевидцев, они сели в черный минивэн с затонированными окнами и уехали. Личность женщины или характер их отношений пока не раскрывают.

Отношения Константина Меладзе

Личную жизнь продюсера активно обсуждают после развода с певицей Верой Брежневой. В октябре 2023 года артистка подтвердила, что их брак завершился, хотя фактически пара разошлась раньше. Официально они поженились в 2015 году, а их отношения начались примерно за десять лет до свадьбы.

До этого Меладзе был женат на Яне Сумм. В браке родились трое детей — дочери Алиса и Лия и сын Валерий. После развода Сумм во второй раз вышла замуж и основала центр помощи детям с аутизмом.

В разные годы продюсеру также приписывали роман с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Сам Меладзе эти слухи отрицал и подчеркивал, что их связывали только рабочие отношения.

