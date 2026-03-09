62-річного Костянтина Меладзе "застукали" із молодою дівчиною в Іспанії (фото)
Композитора Костянтина Меладзе помітили в Іспанії в компанії молодої жінки. Фото пари нібито зробили випадкові відвідувачі супермаркету та поширили в соцмережах.
62-річний продюсер і автор пісень, який мешкає в Іспанії та публічно не коментує війну Росії проти України, нібито з’явився в одному з місцевих магазинів разом із брюнеткою, що виглядала значно молодшою за нього. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами очевидців, пара спокійно обирала продукти й не привертала до себе особливої уваги. Люди, які впізнали музиканта, стверджують, що поруч із ним була жінка приблизно 25–27 років. Вони поводилися стримано, однак виглядали близькими та спілкувалися невимушено.
Світлина, яка згодом почала ширитися мережею, нібито була зроблена випадковою покупчинею. Вона запевняє, що помітила композитора разом із дівчиною під час покупок у супермаркеті.
Після того як вони розрахувалися за покупки, Меладзе та його супутниця залишили торговий центр разом. За словами очевидців, вони сіли в чорний мінівен із затонованими вікнами та поїхали. Особу жінки або характер їхніх стосунків наразі не розкривають.
Стосунки Костянтина Меладзе
Особисте життя продюсера активно обговорюють після розлучення зі співачкою Вірою Брежнєвою. У жовтні 2023 року артистка підтвердила, що їхній шлюб завершився, хоча фактично пара розійшлася раніше. Офіційно вони одружилися у 2015 році, а їхні стосунки почалися приблизно за десять років до весілля.
До цього Меладзе був одружений із Яною Сумм. У шлюбі народилися троє дітей — доньки Аліса і Лія та син Валерій. Після розлучення Сумм вдруге вийшла заміж і заснувала центр допомоги дітям з аутизмом.
У різні роки продюсеру також приписували роман із колишньою учасницею гурту "ВІА Гра" Ерікою Герцег. Сам Меладзе ці чутки заперечував і наголошував, що їх пов’язували лише робочі стосунки.
