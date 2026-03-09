62-річного Костянтина Меладзе "застукали" із молодою дівчиною в Іспанії (фото)

Композитора Костянтина Меладзе помітили в Іспанії в компанії молодої жінки. Фото пари нібито зробили випадкові відвідувачі супермаркету та поширили в соцмережах.

62-річний продюсер і автор пісень, який мешкає в Іспанії та публічно не коментує війну Росії проти України, нібито з’явився в одному з місцевих магазинів разом із брюнеткою, що виглядала значно молодшою за нього. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами очевидців, пара спокійно обирала продукти й не привертала до себе особливої уваги. Люди, які впізнали музиканта, стверджують, що поруч із ним була жінка приблизно 25–27 років. Вони поводилися стримано, однак виглядали близькими та спілкувалися невимушено.

Костянтин Меладзе з дівчиною Фото: vk.com

Світлина, яка згодом почала ширитися мережею, нібито була зроблена випадковою покупчинею. Вона запевняє, що помітила композитора разом із дівчиною під час покупок у супермаркеті.

Після того як вони розрахувалися за покупки, Меладзе та його супутниця залишили торговий центр разом. За словами очевидців, вони сіли в чорний мінівен із затонованими вікнами та поїхали. Особу жінки або характер їхніх стосунків наразі не розкривають.

Стосунки Костянтина Меладзе

Особисте життя продюсера активно обговорюють після розлучення зі співачкою Вірою Брежнєвою. У жовтні 2023 року артистка підтвердила, що їхній шлюб завершився, хоча фактично пара розійшлася раніше. Офіційно вони одружилися у 2015 році, а їхні стосунки почалися приблизно за десять років до весілля.

До цього Меладзе був одружений із Яною Сумм. У шлюбі народилися троє дітей — доньки Аліса і Лія та син Валерій. Після розлучення Сумм вдруге вийшла заміж і заснувала центр допомоги дітям з аутизмом.

У різні роки продюсеру також приписували роман із колишньою учасницею гурту "ВІА Гра" Ерікою Герцег. Сам Меладзе ці чутки заперечував і наголошував, що їх пов’язували лише робочі стосунки.

