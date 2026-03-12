"Сражайся ожесточенно": Дуэйн "Скала" Джонсон обратился к украинскому командиру с позывным "Скала"

Голливудский актер Дуэйн Джонсон, известный по псевдониму "Скала", записал видеообращение для украинских военных 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.

В ролике известный актер обратился к командиру подразделения, герою Украины Юрию Гаркавому, который получил псевдоним "Скала" за сходство с Джонсоном. Ролик был опубликован в Instagram актера, а впоследствии его репостнули и на странице подразделения.

"Брат, я посылаю тебе любовь из "Железного рая". Я только что закончил тренировку и подумал, что будет уместно отправить тебе это поздравление, потому что я слышал, что ты мой поклонник, и это честь для меня. И к тому же с таким именем, как у тебя — Скала", — сказал актер.

В своем обращении Джонсон также передал слова поддержки всему личному составу полка. Он отметил, что командир подразделения родился быть лидером и вести людей в сложное время.

Відео дня

Юрий "Скала" Гарькавый получил поздравления от "Скалы" из США

"Я также знаю, что ты командуешь своими солдатами, и я посылаю тебе силу, поддержку и ману. Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты родился для этого, ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя — Скала", — добавил Джонсон.

В конце видео актер выразил надежду, что когда-то сможет лично встретиться с украинским командиром и провести совместную тренировку.

"Сражайся ожесточенно", — сказал Джонсон на прощание.

Напомним, Дуэйн "Скала" Джонсон популярен даже среди ученых. Поэтому когда в марсоходе Perseverance застрял марсианский камень — его назвали Дуэйном.

А недавно он оказался на одной съемочной площадке с известным украинским боксером Александром Усиком.