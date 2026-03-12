"Бийся запекло": Двейн "Скеля" Джонсон звернувся до українського командира з позивним "Скеля"

Голлівудський актор Двейн Джонсон, відомий за псевдонімом "Скеля", записав відеозвернення для українських військових 425-го окремого штурмового полку ЗСУ.

У ролику відомий актор звернувся до командира підрозділу, героя України Юрія Гаркавого, який отримав псевдо "Скеля" за схожість із Джонсоном. Ролик був опублікований у Instagram актора, а згодом його репостнули і на сторінці підрозділу.

"Брате, я надсилаю тобі любов із "Залізного раю". Я щойно закінчив тренування і подумав, що буде доречно відправити тобі це привітання, тому що я чув, що ти мій шанувальник, і це честь для мене. І до того ж з таким іменем, як у тебе – Скеля", – сказав актор.

У своєму зверненні Джонсон також передав слова підтримки всьому особовому складу полку. Він зазначив, що командир підрозділу народився бути лідером і вести людей у складний час.

Юрій "Скеля" Гаркавий отримав привітання від "Скелі" з США

"Я також знаю, що ти командуєш своїми солдатами, і я надсилаю тобі силу, підтримку і ману. Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього, ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім'я – Скеля", – додав Джонсон.

Наприкінці відео актор висловив сподівання, що колись зможе особисто зустрітися з українським командиром і провести спільне тренування.

"Бийся запекло", — сказав Джонсон на прощання.

Нагадаємо, Двейн "Скеля" Джонсон популярний навіть серед учених. Тож коли в марсоході Perseverance застряг марсіанський камінь — його назвали Двейном.

А нещодавно він опинився на одному знімальному майданчику із відомим українським боксером Олександром Усиком.