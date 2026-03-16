"Это наши враги": украинский комментатор эмоционально отреагировал на победу россиянина на "Оскаре"

На церемонии "Оскар", которая прошла в ночь на 16 марта, в номинации "лучший документальный полнометражный фильм" победила картина россиянина Павла Таланкина "Мистер Никто против Путина". И, комментируя эту победу, украинские ведущие не смогли сдержать эмоций.

Вживую церемонию комментировал Алексей Гнатковский, театральный режиссер, актер театра и кино на канале "Суспільне. Культура". Когда ведущей Джимми Киммел представил Павла Таланкина и режиссера Дэвида Боренштейна и их картину, то комментатор сказал, что вообще не знает, как комментировать "это явление".

"Я хочу сказать только единственное, что в этой категории в шорт-лист вошел фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Однако не прошел в номинацию. Собственно, этот фильм Мстислава Чернова — это настоящее искусство и настоящая документалистика. Снят и сделан таким образом, что показывает миру о нашей борьбе. А сейчас это чучело выходит на сцену и будет пропагандировать нарративы, которые нам враждебны", — сказал комментатор.

Он отметил, что на свете нет полуправды и нельзя говорить, что "не все так однозначно", потому что все очень однозначно: "Хороших врагов не бывает. И вот здесь вы видите Павла Таланкина, собственно, того человека, который снял этот фильм. Уже... не знаю, надо ли нам слышать сейчас эту речь в эфире, на самом деле. Скажу только одно, что москали есть москали. И это наши враги. Они используют любые площадки, чтобы о себе говорить. Нам надо использовать эти площадки также".

Комментатор напомнил, что до "Оскара" не дошли представители Украины, а когда со сцены на "Оскаре" прозвучал призыв "во имя нашего будущего, во имя всех наших детей, остановить все эти войны сейчас", то отметил, что именно россияне должны остановить войны, ведь они "нападают на людей".

Документальный фильм Павла Таланкина получил "Оскар"

"Извините, дорогие зрители, но слов подобрать очень трудно. А материться в эфире нельзя", — резюмировал Гнатковский.

Напомним, Фокус писал, кто получил "Оскар" в этом году.

Также "Оскар" получил Шон Пенн, который не присутствовал на церемонии, потому что начал путешествие в Украину.