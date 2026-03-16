"Це наші вороги": український коментатор емоційно відреагував на перемогу росіянина на "Оскарі"

На церемонії "Оскар", яка пройшла в ніч на 16 березня, в номінації "найкращий документальний повнометражний фільм" перемогла картина росіянина Павла Таланкіна "Містер Ніхто проти Путіна". І, коментуючи цю перемогу, українські ведучі не змогли стримати емоцій.

Наживо церемонію коментував Олексій Гнатковський, театральний режисер, актор театру та кіно на каналі "Суспільне. Культура". Коли ведучій Джиммі Кіммел представив Павла Таланкіна та режисера Девіда Боренштейна та їх картину, то коментатор сказав, що взагалі не знає, як коментувати "це явище".

"Я хочу сказати тільки єдине, що в цій категорії до шорт-листа увійшов фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Однак не пройшов до номінації. Власне, цей фільм Мстислава Чернова — це справжнє мистецтво і справжня документалістика. Відзнятий і зроблений таким чином, що показує світові про нашу боротьбу. А зараз це опудало виходить на сцену і буде пропагувати наративи, які нам ворожі", - сказав коментатор.

Він відзначив, що на світі немає напівправди і не можна казати, що "не все так однозначно", бо все дуже однозначно: "Хороших ворогів не буває. І ось тут ви бачите Павла Таланкіна, власне, ту людину, яка зняла цей фільм. Вже... не знаю, чи треба нам чути зараз цю мову в ефірі, насправді. Скажу єдине, що москалі є москалі. І це є наші вороги. Вони використовують будь-які майданчики, щоб про себе говорити. Нам треба використовувати ці майданчики також".

Коментатор нагадав, що до "Оскара" не дійшли представники України, а коли зі сцени на "Оскарі" прозвучав заклик "в ім'я нашого майбутнього, в ім'я всіх наших дітей, зупинити усі ці війни зараз", то зазначив, що саме росіяни мають зупинити війни, адже вони "нападають на людей".

"Даруйте, дорогі глядачі, але слів підібрати дуже важко. А матюкатися в ефірі не можна", - резюмував Гнатковський.

Нагадаємо, Фокус писав, хто отримав "Оскар" цього року.

Також "Оскар" отримав Шон Пенн, який не був присутній на церемонії, тому що почав подорож до України.