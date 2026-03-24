Виктору Бронюку — 47: где сейчас фронтмен "ТИК" и как изменилась его жизнь во время войны (фото)

24 марта украинский музыкант, фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк празднует 47-й день рождения. За более чем два десятилетия на сцене он стал одним из самых известных артистов украинского шоу-бизнеса, а последние годы его жизни обозначены не только творчеством, но и управленческой и общественной деятельностью.

В 2024 году Виктор Бронюк возглавил Винницкую областную филармонию имени Николая Леонтовича. Его назначение стало заметным событием в культурной среде региона, ведь до этого он был известен прежде всего как артист. Фокус рассказывает о нынешней жизни Виктора Бронюка.

Бронюк в филармонии

На новой должности Виктор занимается развитием концертной деятельности, обновлением репертуара и популяризацией украинской музыки. Под его руководством филармония активно работает даже в условиях войны, организуя выступления и культурные мероприятия.

Музыка остается важной частью жизни

Несмотря на административную работу, Бронюк не оставляет сцену. Группа "ТИК", которую он основал в 2005 году, продолжает выступать и остается популярной среди украинцев.

Коллектив известен своим сочетанием юмора, социальной сатиры и народных мотивов. Песни "Олени", "Света", "Учительница" давно стали хитами, а сам Бронюк — узнаваемым голосом украинской эстрады.

В новых реалиях группа также участвует в благотворительных концертах и культурных инициативах.

Опыт во время войны

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Виктор Бронюк присоединился к силам территориальной обороны. Как и многие украинцы, он решил стать на защиту страны в сложный момент.

Впоследствии он вернулся к гражданской деятельности и работе в сфере культуры. В то же время артист продолжает поддерживать украинских военных и участвует в благотворительных инициативах.

Бизнес и новые направления деятельности

Кроме музыки и культурной работы, Бронюк развивает и бизнес-направления. В частности, известно, что он связан с IT-сферой и имеет собственные проекты.

Сам артист неоднократно подчеркивал, что современные реалии требуют диверсификации деятельности, а музыка не всегда может быть единственным источником дохода.

Личная жизнь

Виктор Бронюк — семейный человек. Он женат и воспитывает двоих детей. Несмотря на публичность, артист старается не слишком афишировать частную жизнь, однако иногда делится семейными моментами в медиа. Именно семья, по его словам, остается главной опорой в сложные времена.

Публичная позиция

В последние годы Бронюк неоднократно выражал четкую проукраинскую позицию. Он поддерживает украинскую культуру, армию и участвует в общественной жизни.

Его деятельность сегодня — это сочетание творчества, управления культурной институцией и гражданской ответственности.

Кто такой Бронюк сегодня

В свои 47 лет Виктор Бронюк — это уже больше, чем просто артист. Он остается музыкантом, но одновременно выступает как менеджер культуры, предприниматель и гражданин, который реагирует на вызовы времени.

Его путь демонстрирует трансформацию украинских артистов в период войны — от исполнителей до активных участников общественных процессов. И сегодня Бронюк продолжает работать сразу в нескольких направлениях, сочетая сцену, управление и поддержку страны.

