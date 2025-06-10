Весил 120 кг: солист группы "ТиК" признался, как ему удалось сильно похудеть (фото)
46-летний украинский музыкант Виктор Бронюк, лидер группы ТиК, признался, что смог избавиться от критического веса почти на 30 килограммов с помощью правильного питания.
Об этом певец рассказал проекту "Наодинці".
Бронюк отметил, что весил почти 120 килограммов.
"И так же себя бедного жалко, когда ты понимаешь, что надо принимать какое-то решение, а кроме тебя это решение никто не примет", — признался фронтмен группы "ТиК".
В частности, Бронюк отказался от употребления алкоголя и лишил себя неконтролируемого потребления пищи.
"Потому что выпил 100 граммов и съел 1 килограмм. А оно тяжело. Я сейчас похудел от того критического своего веса почти на 30 килограммов. Совсем другой комфорт. Я первый раз сидел на правильном питании — отварное, без злоупотребления жареным, жирным, сахаром. Знакомая-медик дала устройство, чтобы смотреть, какой гликемический индекс продукта", — рассказал музыкант.
Более того, Виктор все измерил и подобрал тот набор продуктов, от которых ему комфортно.
"Я ем хлеб, но преимущественно отрубной, ем много фруктов, овощей. Что касается избыточного веса — то это нарушение обменных процессов, которые формируют повышение сахара. Надо было делать выводы. Организм начал стучать. В определенной степени я, вероятно, являюсь диабетиком второго типа, потому что у меня уже были эти нарушения", — признался солист "ТиК".
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