Важив 120 кг: соліст гурту "ТіК" зізнався, як йому вдалося сильно схуднути (фото)

46-річний український музикант Віктор Бронюк, лідер гурту ТіК, зізнався, що зміг позбутися критичної ваги майже на 30 кілограмів за допомогою правильного харчування.

Related video

Про це співак розповів проєкту "Наодинці".

Бронюк зазначив, що важив майже 120 кілограмів.

"І так же себе бідного шкода, коли ти розумієш, що треба ухвалювати якесь рішення, а крім тебе це рішення ніхто не ухвалить", — зізнався фронтмен гурту "ТіК".

Зокрема, Бронюк відмовився від вживання алкоголю та позбавив себе неконтрольованого споживання їжі.

"Тому що випив 100 грамів і з'їв 1 кілограм. А воно важко. Я зараз схуд від тієї критичної своєї ваги майже на 30 кілограмів. Зовсім інший комфорт. Я перший раз сидів на правильному харчуванні — відварне, без зловживання смаженим, жирним, цукром. Знайома-медик дала пристрій, щоб дивитися, який глікемічний індекс продукту", — розповів музикант.

Віктор Бронюк Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official/

Ба більше, Віктор усе виміряв і підібрав той набір продуктів, від яких йому комфортно.

"Я їм хліб, але переважно висівковий. Їм багато фруктів, овочів. Що стосується надмірної ваги — то це порушення обмінних процесів, які формують підвищення цукру. Треба було робити висновки. Організм почав стукати. Певною мірою я, ймовірно, є діабетиком другого типу, тому що в мене вже були ці порушення", — зізнався соліст "ТіК".

Віктор Бронюк Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Потап виступив проти використання препарату "Оземпік" під час схуднення. Продюсер, який скинув 25 кг, надає перевагу фізичним навантаженням.

Між телеведучим Анатолієм Анатолічем та блогером Олексієм Дурнєвим виник публічний конфлікт, спричинений жартами щодо схуднення першого начебто на "Оземпіку".

Крім того, лікарі розповіли про продукти, які можуть притупити відчуття голоду, дозволять не переїдати і схуднути.