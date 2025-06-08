Замість дієт та модних уколів: названо найкращі продукти для схуднення

Щоб притупити відчуття голоду, не переїдати і схуднути, не обов'язково витрачати гроші на модний семаглутид Ozempic. Існують продукти, які з успіхом замінять дорогі уколи.

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Що це за продукти, розповів доктор Амір Хан, лікар загальної практики і лікар-ординатор програми "Доброго ранку, Британія" на ITV.

Вершину списку посідають яйця. Багатий білком яєчний білок стимулює гормон придушення голоду GLP-1, який викликають популярні ін'єкції для схуднення.

Доктор Хан додав, що горіхи, як-от мигдаль, фісташки та волоські горіхи, оливкова олія і продукти з високим вмістом клітковини (овес, ячмінь і цільна пшениця), мають той самий ефект.

"Це ті продукти, які я рекомендую своїм пацієнтам, що живуть із діабетом другого типу, збільшити споживання. Але нам усім не завадило б їсти їх більше", — каже доктор.

Пояснюючи, як працює гормон ситості, званий GLP-1, він сказав:

"GLP-1 уповільнює швидкість спорожнення шлунка, що дає нам змогу довше залишатися ситими та контролювати апетит і споживання їжі. Він стимулює нашу підшлункову залозу виробляти інсулін, який знижує рівень цукру в крові. Він також зупиняє вироблення іншого гормону, глюкагону, який може підвищувати рівень цукру в крові".

Що стосується оливкової олії, то, згідно з дослідженням, мононенасичені жири, такі як оливкова олія, краще стимулюють вивільнення GLP-1, ніж насичені жири, такі як ті, що містяться у вершковому маслі.

Хан рекомендує додати в раціон три овочі, які пригнічують голод. Сюди входять брюссельська капуста, броколі та морква, які змушують бактерії в кишківнику розщеплювати клітковину на коротколанцюгові жирні кислоти та подають сигнал спеціальним клітинам у нашому кишківнику про вивільнення GLP-1 у кровотік.

Це не перший випадок, коли основний продукт харчування було відзначено як такий, що має "природний Ozempic" ефект.

Навесні минулого року в соціальних мережах з'явилася серія вірусних відеороликів, у яких молоді жінки хвалили напій на основі вівса, зроблений власноруч, за його дивовижні ефекти для схуднення.

Так званий тренд "Oat-Zempic" включав щоденне вживання суміші вівса, води, кориці та лайма. Тіктокери хвалилися, що скинули майже 6 кг менш ніж за місяць, випиваючи коктейль щодня.

У мережі вірусилися ролики, де автори робили чудодійний напій із вівсянки

Говорячи про цю тенденцію, експерти були скептично налаштовані, зробивши висновок, що вівсяний напій навряд чи матиме такий самий значний вплив, як ін'єкції для схуднення.

Однак доктор Алок Патель, педіатр зі Стенфордського університету в США, визнав, що овес "містить розчинну клітковину, яка довше зберігає відчуття ситості".

Ozempic і Wegovy, торгові марки препарату семаглутид, імітують глюкагоноподібний пептид-1 (GLP-1). Mounjaro, ще один препарат для зниження ваги, що потрапив у заголовки, діє аналогічно Ozempic і Wegovy, але "сверхзаряжен" з'єднанням, що запускає інший гормон, який пригнічує апетит.

У 2023/24 році було видано щонайменше 1,45 млн рецептів на семаглутид, а нещодавні дослідження свідчать, що більше ніж одна з десяти жінок нині робить ін'єкції для схуднення.

Раніше Фокус писав, що:

Дівчина, яка схудла за допомогою Ozempic на 82 кг, показала гнітючі наслідки. Через таку серйозну втрату ваги британка зіткнулася з проблемою в'ялої шкіри.

Тимчасом у США зростає кількість людей, які постраждали від Ozempik.

Ми також розповідали, що став відомий ще дуже незручний для зірок побічний ефект від Ozempic.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.