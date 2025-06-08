Вместо диет и модных уколов: названы лучшие продукты для похудения

Чтобы притупить чувство голода, не переедать и похудеть, не обязательно тратить деньги на модный семаглутид Ozempic. Существуют продукты, которые с успехом заменят дорогие уколы.

Related video

Что это за продукты, рассказал доктор Амир Хан, врач общей практики и врач-ординатор программы "Доброе утро, Британия" на ITV.

Вершину списка занимают яйца. Богатый белком яичный белок стимулирует гормон подавления голода GLP-1, который вызывают популярные инъекции для похудения.

Доктор Хан добавил, что орехи, такие как миндаль, фисташки и грецкие орехи, оливковое масло и продукты с высоким содержанием клетчатки (овес, ячмень и цельная пшеница), имеют тот же эффект.

"Это те продукты, которые я рекомендую своим пациентам, живущим с диабетом второго типа, увеличить потребление. Но нам всем не помешало бы есть их больше", — говорит доктор.

Объясняя, как работает гормон сытости, называемый GLP-1, он сказал:

"GLP-1 замедляет скорость опорожнения желудка, что позволяет нам дольше оставаться сытыми и контролировать аппетит и потребление пищи. Он стимулирует нашу поджелудочную железу вырабатывать инсулин, который снижает уровень сахара в крови. Он также останавливает выработку другого гормона, называемого глюкагоном, который может повышать уровень сахара в крови".

Что касается оливкового масла, то, согласно исследования, мононенасыщенные жиры, такие как оливковое масло, лучше стимулируют высвобождение GLP-1, чем насыщенные жиры, такие как те, что содержатся в сливочном масле.

Хан рекомендует добавить в рацион три овоща, которые подавляют голод. Сюда входят брюссельская капуста, брокколи и морковь, которые заставляют бактерии в кишечнике расщеплять клетчатку на короткоцепочечные жирные кислоты и подают сигнал специальным клеткам в нашем кишечнике о высвобождении GLP-1 в кровоток.

Это не первый случай, когда основной продукт питания был отмечен как обладающий "природным Ozempic" эффектом.

Весной прошлого года в социальных сетях появилась серия вирусных видеороликов, в которых молодые женщины хвалили напиток на основе овса, сделанный своими руками, за его удивительные эффекты для похудения.

Так называемый тренд "Oat-Zempic" включал ежедневное употребление смеси овса, воды, корицы и лайма. Тиктокеры хвастались, что сбросили почти 6 кг менее чем за месяц, выпивая коктейль ежедневно.

В сети вирусились ролики, где авторы делали чудодейственный напиток из овсянки

Говоря об этой тенденции, эксперты были скептически настроены, заключив, что овсяный напиток вряд ли окажет такое же значительное влияние, как инъекции для похудения.

Однако доктор Алок Патель, педиатр из Стэнфордского университета в США, признал, что овес "содержит растворимую клетчатку, которая дольше сохраняет чувство сытости".

Ozempic и Wegovy, торговые марки препарата семаглутид, имитируют глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Mounjaro, еще один препарат для снижения веса, попавший в заголовки, действует аналогично Ozempic и Wegovy, но "сверхзаряжен" соединением, которое запускает другой гормон, подавляющий аппетит.

В 2023/24 году было выдано не менее 1,45 млн рецептов на семаглутид, а недавние исследования показывают, что более одной из десяти женщин сейчас делают инъекции для похудения.

Ранее Фокус писал, что:

Девушка, похудевшая с помощью Ozempic на 82 кг, показала удручающие последствия. Из-за столь серьезной потери веса британка столкнулась с проблемой дряблой кожи.

Тем временем в США растет количество людей, пострадавших от Ozempik.

Мы также рассказывали, что стал известен еще очень неудобный для звезд побочный эффект от Ozempic.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.