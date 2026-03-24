Віктору Бронюку — 47: де зараз фронтмен "ТІК" і як змінилося його життя під час війни (фото)

24 березня український музикант, фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк святкує 47-й день народження. За понад два десятиліття на сцені він став одним із найвідоміших артистів українського шоу-бізнесу, а останні роки його життя позначені не лише творчістю, а й управлінською та громадською діяльністю.

У 2024 році Віктор Бронюк очолив Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича. Його призначення стало помітною подією в культурному середовищі регіону, адже до цього він був відомий насамперед як артист. Фокус розповідає про теперішнє життя Віктора Бронюка.

Бронюк у філармонії

На новій посаді Віктор займається розвитком концертної діяльності, оновленням репертуару та популяризацією української музики. Під його керівництвом філармонія активно працює навіть в умовах війни, організовуючи виступи та культурні заходи.

Віктор Бронюк очолив Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича

Музика залишається важливою частиною життя

Попри адміністративну роботу, Бронюк не залишає сцену. Гурт "ТІК", який він заснував у 2005 році, продовжує виступати та залишається популярним серед українців.

Колектив відомий своїм поєднанням гумору, соціальної сатири та народних мотивів. Пісні "Олені", "Свєта", "Вчителька" давно стали хітами, а сам Бронюк — впізнаваним голосом української естради.

У нових реаліях гурт також бере участь у благодійних концертах і культурних ініціативах.

Досвід під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Віктор Бронюк долучився до сил територіальної оборони. Як і багато українців, він вирішив стати на захист країни у складний момент.

Згодом він повернувся до цивільної діяльності та роботи у сфері культури. Водночас артист продовжує підтримувати українських військових і бере участь у благодійних ініціативах.

Віктор Бронюк з дружиною Тетяною

Бізнес і нові напрями діяльності

Окрім музики та культурної роботи, Бронюк розвиває і бізнес-напрями. Зокрема, відомо, що він пов’язаний із IT-сферою та має власні проєкти.

Сам артист неодноразово наголошував, що сучасні реалії вимагають диверсифікації діяльності, а музика не завжди може бути єдиним джерелом доходу.

Особисте життя

Віктор Бронюк — сімейна людина. Він одружений і виховує двох дітей. Попри публічність, артист намагається не надто афішувати приватне життя, однак інколи ділиться родинними моментами у медіа. Саме сім’я, за його словами, залишається головною опорою у складні часи.

Віктор Бронюк з дружиною та дітьми

Публічна позиція

Упродовж останніх років Бронюк неодноразово висловлював чітку проукраїнську позицію. Він підтримує українську культуру, армію та бере участь у суспільному житті.

Його діяльність сьогодні — це поєднання творчості, управління культурною інституцією та громадянської відповідальності.

Хто такий Бронюк сьогодні

У свої 47 років Віктор Бронюк — це вже більше, ніж просто артист. Він залишається музикантом, але водночас виступає як менеджер культури, підприємець і громадянин, який реагує на виклики часу.

Його шлях демонструє трансформацію українських артистів у період війни — від виконавців до активних учасників суспільних процесів. І сьогодні Бронюк продовжує працювати одразу в кількох напрямках, поєднуючи сцену, управління та підтримку країни.

