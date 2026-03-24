Віктору Бронюку — 47: де зараз фронтмен "ТІК" і як змінилося його життя під час війни (фото)
24 березня український музикант, фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк святкує 47-й день народження. За понад два десятиліття на сцені він став одним із найвідоміших артистів українського шоу-бізнесу, а останні роки його життя позначені не лише творчістю, а й управлінською та громадською діяльністю.
У 2024 році Віктор Бронюк очолив Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича. Його призначення стало помітною подією в культурному середовищі регіону, адже до цього він був відомий насамперед як артист. Фокус розповідає про теперішнє життя Віктора Бронюка.
Бронюк у філармонії
На новій посаді Віктор займається розвитком концертної діяльності, оновленням репертуару та популяризацією української музики. Під його керівництвом філармонія активно працює навіть в умовах війни, організовуючи виступи та культурні заходи.
Музика залишається важливою частиною життя
Попри адміністративну роботу, Бронюк не залишає сцену. Гурт "ТІК", який він заснував у 2005 році, продовжує виступати та залишається популярним серед українців.
Колектив відомий своїм поєднанням гумору, соціальної сатири та народних мотивів. Пісні "Олені", "Свєта", "Вчителька" давно стали хітами, а сам Бронюк — впізнаваним голосом української естради.
У нових реаліях гурт також бере участь у благодійних концертах і культурних ініціативах.
Досвід під час війни
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Віктор Бронюк долучився до сил територіальної оборони. Як і багато українців, він вирішив стати на захист країни у складний момент.
Згодом він повернувся до цивільної діяльності та роботи у сфері культури. Водночас артист продовжує підтримувати українських військових і бере участь у благодійних ініціативах.
Бізнес і нові напрями діяльності
Окрім музики та культурної роботи, Бронюк розвиває і бізнес-напрями. Зокрема, відомо, що він пов’язаний із IT-сферою та має власні проєкти.
Сам артист неодноразово наголошував, що сучасні реалії вимагають диверсифікації діяльності, а музика не завжди може бути єдиним джерелом доходу.
Особисте життя
Віктор Бронюк — сімейна людина. Він одружений і виховує двох дітей. Попри публічність, артист намагається не надто афішувати приватне життя, однак інколи ділиться родинними моментами у медіа. Саме сім’я, за його словами, залишається головною опорою у складні часи.
Публічна позиція
Упродовж останніх років Бронюк неодноразово висловлював чітку проукраїнську позицію. Він підтримує українську культуру, армію та бере участь у суспільному житті.
Його діяльність сьогодні — це поєднання творчості, управління культурною інституцією та громадянської відповідальності.
Хто такий Бронюк сьогодні
У свої 47 років Віктор Бронюк — це вже більше, ніж просто артист. Він залишається музикантом, але водночас виступає як менеджер культури, підприємець і громадянин, який реагує на виклики часу.
Його шлях демонструє трансформацію українських артистів у період війни — від виконавців до активних учасників суспільних процесів. І сьогодні Бронюк продовжує працювати одразу в кількох напрямках, поєднуючи сцену, управління та підтримку країни.
