"Неожиданный поворот": в Одессе публика спела популярную песню Ирины Билык на русском языке

Во время концерта Ирины Билык в Одессе часть зрителей подпевала ее известный хит на русском языке, несмотря на то, что артистка исполняла его на украинском.

В частности, этот случай зафиксировали на видео, которое опубликовала пользовательница lk_larisa на своей странице в TikTok. Так, 24 марта во время выступления в Одесском национальном академическом театре оперы и балета певица исполняла песню "О любви" в украиноязычной версии. Однако в зале многие зрители начали петь ее на русском — так, как она звучала в оригинале и запомнилась слушателям на протяжении многих лет.

"Неожиданный поворот на концерте Ирины Билык", — подписала опубликованное видео пользовательница TikTok под ником lk_larisa.

В комментариях под видео развернулась оживленная дискуссия. Многие писали, что впервые услышали и полюбили эту композицию именно в русскоязычном варианте, поэтому автоматически подпевают знакомый текст. Другие отмечали, что переведенные версии еще не настолько популярны, чтобы их хорошо знали наизусть. В то же время часть комментаторов высказывала мнение, что культовые песни не стоит менять, ведь они связаны с личными воспоминаниями и эмоциями.

Более того, некоторые пользователи вспоминали, что подобная ситуация случалась и на концертах певицы в других городах Украины.

В общем, в под видео писали следующее:

"Песня всем полюбилась в оригинале, извините"

"Зачем было переводить — в свое время она была прекрасной именно такой, с теми эмоциями и Ирой"

"Моя любовь к этой песне появилась много лет назад именно на русском, поэтому и подпеваю оригинал"

"Понятно, что никто не знает новых переводов — люди любят песни за их оригинальность и ассоциации с определенным периодом жизни"

"Только оригинал"

"Оригинал есть оригинал"

Комментарии под видео с концерта Ирины Билык Фото: Скриншот

Сама же Ирина Билык публично не комментировала этот инцидент на своих страницах в социальных сетях. В то же время артистка опубликовала видео в Instagram, где отметила, что "послевкусие концерта в Одессе — это огонь".

Напомним, что после релиза альбома The Mountain британской группы Gorillaz в украинском сегменте соцсетей вспыхнула дискуссия из-за использования русского языка в одном из треков. Ситуацию также обострила информация о запланированном выступлении коллектива на фестивале в Казахстане, который связывают с российским концертным рынком.

Также Фокус писал, что певица Maruv, которая после начала полномасштабного вторжения выехала из Украины и почти не высказывается о событиях на родине, представила анонс новой украиноязычной песни. В своем TikTok артистка поделилась отрывком композиции под названием "Казала".