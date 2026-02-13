Maruv неожиданно спела на украинском, в сети отреагировали: "Да уже не надо" (видео)

34-летняя певица Maruv (Анна Корсун), которая после начала полномасштабной войны уехала из Украины и редко комментирует события на родине, анонсировала новую композицию на украинском языке. Фрагмент трека под названием "Казала" она обнародовала в своем TikTok.

В коротком видео в TikTok артистка появляется в сценическом образе и исполняет отрывок песни, построенной на народных мотивах. В тексте звучат строки: "Мать моя мне говорила: не распускай ты, доченька, косы. Любовь то та еще забава, потом будут из глаз твоих росы".

Реакции людей

Таким образом певица впервые за длительное время представила украиноязычный материал, чем вызвала активное обсуждение среди пользователей сети.

"Лучше поздно, чем никогда";

"Поздно переобуваться, очень поздно";

"Ой, а что, вспомнила или что?";

"Да уже не надо";

"А шо, вспомнила как каша дома пахнет?".

