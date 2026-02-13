Maruv несподівано заспівала українською, в мережі відреагували: "Та вже не треба" (відео)

34-річна співачка Maruv (Анна Корсун), яка після початку повномасштабної війни виїхала з України та рідко коментує події на батьківщині, анонсувала нову композицію українською мовою. Фрагмент треку під назвою "Казала" вона оприлюднила у своєму TikTok.

У короткому відео в TikTok артистка з’являється у сценічному образі та виконує уривок пісні, побудованої на народних мотивах. У тексті звучать рядки: "Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси".

Реакції людей

Таким чином співачка вперше за тривалий час представила україномовний матеріал, чим викликала активне обговорення серед користувачів мережі.

"Ну краще пізно, ніж ніколи";

"Пізно перевзуватись, дуже пізно";

"Ой, а шо, згадала чи шо?";

"Та вже не треба";

"А шо, згадала як каша вдома пахне?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська телеведуча Катя Осадча порадила MARUV віддати український паспорт і вирушити "за російським кораблем" за свою мовчазну позицію про війну в Україні. Мовчазна позиція співачки та її свіже інтерв'ю російському виданню, де немає жодного слова про війну, обурили телеведучу.

MARUV знялася для російського Playboy в 2021 році. На знімках у випуску журналу Анна Корсун постала в образі фехтувальниці. В анонсі, розміщеному на сторінці російського Playboy в Instagram йшлося, що в номері читачі журналу очікують фотографії виконавиці "зі шпагою і мінімумом одягу".

Відео дня

Крім того, Анастасія Приходько зробила резонансну заяву російською. Вона сказала, що виступає проти методів чинної української влади, водночас різко засудивши політику Росії.