Русская фраза в песне и выступление в Казахстане: скандал вокруг Gorillaz

После выхода альбома The Mountain британская виртуальная группа Gorillaz оказалась под волной критики из-за использования русского языка в одном из треков. Дискуссию усилила информация о предстоящем выступлении коллектива на фестивале в Казахстане, который связывают с российским концертным рынком.

Группа Gorillaz 27 февраля презентовала новый студийный альбом The Mountain, после чего в соцсетях развернулась активная дискуссия среди украинской аудитории, сообщает ТСН. Причиной стал один из треков пластинки, где пользователи услышали фразу на русском языке. Речь идет о композиции "Delirium". В ней использована запись голоса покойного британского поэта и музыканта Марка Эдварда Смита.

Фраза на русском, звучащая примерно на второй минуте трека, привлекла внимание слушателей: "Привет, меня зовут Влад, и я — зубная фея". В альбоме, кроме английского, также звучат хинди, испанский, арабский и йоруба. В то же время участники группы не объяснили, кто именно озвучил русскоязычный отрывок и зачем его добавили. Среди авторов песни указано имя Vlad, однако дополнительной информации об этом человеке команда не предоставила.

Часть украинской аудитории раскритиковала использование русского языка в условиях продолжающейся войны. Ситуацию обострила новость об участии Gorillaz в фестивале "Park Live", который должен состояться в августе 2026 года в Алматы. В соцсетях обращают внимание на связи организаторов с российским концертным бизнесом. Кроме того, событие ассоциируют с фестивалем, который ранее проходил в России и впоследствии был перенесен в Казахстан. Среди партнеров мероприятия называют компанию "Яндекс", которую неоднократно критиковали за ее информационную политику во время войны.

В то же время Gorillaz является одним из самых успешных музыкальных проектов в своей нише. Коллектив имеет многочисленные награды, в том числе премии "Грэмми" и "MTV", а также внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная виртуальная группа.

В марте 2022 года музыканты публично выразили поддержку Украине.

"Наша любовь и мысли с вами, граждане Украины и те жители России, которые против бессмысленной войны. Мы надеемся, что сможем вам сыграть, как только это безумие закончится. И это должно произойти в скором времени. Мы с Украиной!", — написали Gorillaz в Instagram.

Однако русский язык в новом альбоме и предстоящее выступление в Казахстане снова вернули группу в центр активного обсуждения в украинском информационном пространстве.

Напомним, что министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что русский язык используется против Украины как инструмент влияния. По его словам, система образования должна создать среду, в которой граждане, подвергшиеся русификации, смогут вернуться к украинскому языку.

Ранее мы также информировали, что после 2022 года в Украине произошла новая волна украинизации, поскольку русский язык для многих начал ассоциироваться с армией РФ. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская отметила, что доля тех, кто планирует перейти на украинский, но до сих пор этого не сделал, является небольшой.