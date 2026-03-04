Російська фраза у пісні та виступ в Казахстані: скандал довкола Gorillaz

Після виходу альбому The Mountain британський віртуальний гурт Gorillaz опинився під хвилею критики через використання російської мови в одному з треків. Дискусію посилила інформація про майбутній виступ колективу на фестивалі в Казахстані, який пов’язують із російським концертним ринком.

Гурт Gorillaz 27 лютого презентував новий студійний альбом The Mountain, після чого в соцмережах розгорнулася активна дискусія серед української аудиторії, повідомляє ТСН. Причиною став один із треків платівки, де користувачі почули фразу російською мовою. Йдеться про композицію "Delirium". У ній використано запис голосу покійного британського поета та музиканта Марка Едварда Сміта.

Фраза російською, що лунає приблизно на другій хвилині треку, привернула увагу слухачів: "Привіт, мене звати Влад, і я — зубна фея". В альбомі, окрім англійської, також звучать хінді, іспанська, арабська та йоруба. Водночас учасники гурту не пояснили, хто саме озвучив російськомовний уривок і навіщо його додали. Серед авторів пісні зазначено ім’я Vlad, однак додаткової інформації про цю особу команда не надала.

Частина української аудиторії розкритикувала використання російської мови в умовах триваючої війни. Ситуацію загострила новина про участь Gorillaz у фестивалі "Park Live", що має відбутися у серпні 2026 року в Алмати. У соцмережах звертають увагу на зв’язки організаторів із російським концертним бізнесом. Окрім того, подію асоціюють із фестивалем, який раніше проходив у Росії та згодом був перенесений до Казахстану. Серед партнерів заходу називають компанію "Яндекс", яку неодноразово критикували через її інформаційну політику під час війни.

Водночас Gorillaz є одним із найуспішніших музичних проєктів у своїй ніші. Колектив має численні нагороди, зокрема премії "Греммі" та "MTV", а також внесений до Книги рекордів Гіннесса як найуспішніший віртуальний гурт.

У березні 2022 року музиканти публічно висловили підтримку Україні.

"Наша любов та думки з вами, громадяни України й ті жителі Росії, які проти безглуздої війни. Ми сподіваємося, що зможемо вам зіграти, як тільки це безумство закінчиться. І це має статися незабаром. Ми з Україною!", — написали Gorillaz в Instagram.

Однак російська мова в новому альбомі та майбутній виступ у Казахстані знову повернули гурт у центр активного обговорення в українському інформаційному просторі.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що російська мова використовується проти України як інструмент впливу. За його словами, система освіти має створити середовище, у якому громадяни, що зазнали зросійщення, зможуть повернутися до української мови.

Раніше ми також інформували, що після 2022 року в Україні відбулася нова хвиля українізації, оскільки російська мова для багатьох почала асоціюватися з армією РФ. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська зазначила, що частка тих, хто планує перейти на українську, але досі цього не зробив, є невеликою.