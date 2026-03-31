Медведчук сдает свой особняк на Рублевке за 120 тысяч долларов в месяц

Кум Путина владеет в элитном коттеджном поселении на Рублевке под Москвой четырьмя земельными участками и большим домом, который и сдает в аренду.

В марте 2025 года российский ресурс "Яндекс.Недвижимость" называл этот дом самым дорогим для аренды в Московской области. А журналисты "Слідства.Інфо" выяснили все, что известно об этой недвижимости Виктора Медведчука.

Журналисты выяснили, что у Медведчука есть дом под Москвой

Журналисты установили, что имение записано на российскую компанию "Алмирида Инвестментс". Ею с февраля 2026 года владеет АО "Ренессанс", владелицей которого является бывшая украинская телеведущая и жена Медведчука Оксана Марченко. Генеральным директором "Алмирида Инвестментс" является 21-летняя Дарья Марченко — дочь Виктора Медведчука и крестница лидера России Владимира Путина.

Роскошный особняк расположен в 9 километрах от столицы России, в элитном поселении "Жуковка-21 век", которое является частью Рублевки и расположено вдоль Рублево-Успенского шоссе в Московской области.

Дом Медведчука называют "самым дорогим"

Площадь дома — 2217,4 квадратного метра, он построен на четырех земельных участках общей площадью 60,5 сотки.

Но Виктор Медведчук и его семья в этом имении не живет. Его предлагают арендовать за 9,4 миллиона рублей (около 120 тысяч долларов США) в месяц. В объявлении на ресурсе "Яндекс.Недвижимость" говорится, что имение возведено в 2015 году, на территории выполнен ландшафтный дизайн в английском стиле.

А так в доме есть все, что необходимо миллионерам: на первом этаже есть две гардеробные, каминный зал, столовая и кухня, гостевая спальня, кинозал, СПА-зона, бассейн, комната отдыха, сауна, хамам, душ, тренажерный зал, комната для персонала и прачечная.

Медведчук сдает свое имение за почти 10 млн рублей

На втором — три спальни с санузлами, кабинет, библиотека, гостиная, сауна, душ, комната, бар, две гардеробные, два санузла, две спальни, гостиная с камином, пять гардеробных и две ванные комнаты. Отмечается, что в доме есть лифт и скрытая система видеонаблюдения. На территории — гараж на пять автомобилей и паркинг еще для пяти авто.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Медведчука в октябре 2025 года получила российский паспорт в Главном управлении Министерства внутренних дел в Москве. Но в документе указана фамилия не отца, а матери: Марченко.

Сейчас 21-летняя Дарья Марченко получила руководящие должности в двух российских компаниях с миллиардными активами. Структуры, которые она возглавила, аккумулируют почти 3 млрд рублей (около 1,2 млрд грн) и связаны с бизнес-интересами семьи в РФ.