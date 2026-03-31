Медведчук здає свій маєток на Рубльовці за 120 тисяч доларів на місяць

Кум Путіна володіє в елітному котеджному поселенні на Рубльовці під Москвою чотирма земельними ділянками та великим будинком, який і здає в оренду.

У березні 2025 року російський ресурс "Яндекс.Недвижимость" називав цей будинок найдорожчим для оренди у Московській області. А журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували все, що відомо про цю нерухомість Віктора Медведчука.

Журналісти з'ясували, що в Медведчука є будинок під Москвою

Журналісти встановили, що маєток записаний на російську компанію "Алмирида Инвестментс". Нею з лютого 2026 року володіє АО "Ренессанс", власницею якого є колишня українська телеведуча та дружина Медведчука Оксана Марченко. Генеральною директоркою "Алмирида Инвестментс" є 21-річна Дар'я Марченко — донька Віктора Медведчука і похресниця лідера Росії Володимира Путіна.

Розкішний маєток розташований за 9 кілометрів від столиці Росії, у елітному поселенні "Жуковка-21 век", яке є частиною Рубльовки і розташоване уздовж Рубльово-Успенського шосе в Московській області.

Будинок Медведчука називають "найдорожчим"

Площа будинку — 2217,4 квадратного метра, його побудовано на чотирьох земельних ділянках загальною площею 60,5 сотки.

Але Віктор Медведчук та його родина у цьому маєтку не живе. Його пропонують орендувати за 9,4 мільйона рублів (близько 120 тисяч доларів США) на місяць. В оголошенні на ресурсі "Яндекс.Недвижимость" йдеться, що маєток зведений у 2015 році, на території виконано ландшафтний дизайн в англійському стилі.

А так у будинку є все, що необхідно мільйонерам: на першому поверсі є дві гардеробні, камінна зала, їдальня та кухня, гостьова спальня, кінозала, СПА-зона, басейн, кімната відпочинку, сауна, хамам, душ, тренажерний зал, кімната для персоналу та пральня.

Медведчук здає свій маєток за майже 10 млн рублів

На другому — три спальні із санвузлами, кабінет, бібліотека, вітальня, сауна, душ, кімната, бар, дві гардеробні, два санвузли, дві спальні, вітальня з каміном, п’ять гардеробних і дві ванні кімнати. Зазначається, що в будинку є ліфт та прихована система відеоспостереження. На території — гараж на п’ять автомобілів і паркінг ще для п’яти авто.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що донька Медведчука у жовтні 2025 року отримала російський паспорт у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Москві. Але в документі вказане прізвище не батька, а матері: Марченко.

Нині 21-річна Дар’я Марченко отримала керівні посади в двох російських компаніях із мільярдними активами. Структури, які вона очолила, акумулюють майже 3 млрд рублів (близько 1,2 млрд грн) та пов’язані з бізнес-інтересами родини в РФ.