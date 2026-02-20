Донька Медведчука отримала російський паспорт під прізвищем матері, — ЗМІ

Дар'я Медведчук, донька колишнього народного депутата Віктора Медведчука та телеведучої Оксани Марченко, отримала російське громадянство на додачу до українського.

Але в її російському паспорті зазначене прізвище матері — Марченко. Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на дані російської податкової служби.

21-річна Дар’я отримала російський паспорт 24 жовтня 2025 року в Москві. У документі вказано прізвище її матері, а не батька. При цьому Дар'я зберігає українське громадянство, і в її українському паспорті фігурує прізвище Медведчук.

Донька Віктора Медведчука є похресницею Володимира Путіна та Світлани Медведєвої — дружини чинного заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Російські ЗМІ писали, що 13 лютого 2025 року Дар'я Медведчук-Марченко стала генеральною директоркою російських компаній "Алмирида Инвестментс" і "Рад-Ев", остання з яких володіє віллою Віктора Медведчука в окупованому Криму. Загальні активи компаній становлять близько 3 мільярдів рублів.

У 2025 році Дар’я закінчила бакалаврську програму в Вищій школі економіки в Москві, отримавши диплом під прізвищем Марченко. Хоча її і намагались звідти виключити. Вона також цікавилася вступом на магістерську програму Управління B2C-бізнесом: технології та інновації, однак за результатами рейтингу посідає одну з останніх позицій (43 з 46) зі середнім балом 4,25.

А в лютому 2025 року Дар’я залишала запити у чаті абітурієнтів театральних вишів Москви та Санкт-Петербурга, цікавлячись заочною формою навчання на акторському факультеті. Проте на даний момент її ім'я не значиться серед студентів цього університету.

Російське видання "Медуза" повідомляло, що донька Медведчука мешкає в Москві з 2021 року.

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року Віктора Медведчука затримали на західному кордоні України, коли він намагався втекти. У вересні 2022 року Україна передала Медведчука Росії в обмін на 200 захисників Маріуполя.

У січні 2023 президент Володимир Зеленський позбавив Медведчука громадянства України. Також Медведчука позбавили мандату, арештували його майно в Україні та оголосили проти нього санкції в Україні та ЄС, Крім того, він є фігурантом низки кримінальних справ, зокрема справи про державну зраду та розграбування національних цінностей.