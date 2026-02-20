Дочь Медведчука получила российский паспорт под фамилией матери, — СМИ

Дарья Медведчук, дочь бывшего народного депутата Виктора Медведчука и телеведущей Оксаны Марченко, получила российское гражданство в дополнение к украинскому.

Но в ее российском паспорте указана фамилия матери — Марченко. Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные российской налоговой службы.

21-летняя Дарья получила российский паспорт 24 октября 2025 года в Москве. В документе указана фамилия ее матери, а не отца. При этом Дарья сохраняет украинское гражданство, и в ее украинском паспорте фигурирует фамилия Медведчук.

Дочь Виктора Медведчука является крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой — жены действующего заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Российские СМИ писали, что 13 февраля 2025 года Дарья Медведчук-Марченко стала генеральным директором российских компаний "Алмирида Инвестментс" и "Рад-Ев", последняя из которых владеет виллой Виктора Медведчука в оккупированном Крыму. Общие активы компаний составляют около 3 миллиардов рублей.

В 2025 году Дарья закончила бакалаврскую программу в Высшей школе экономики в Москве, получив диплом под фамилией Марченко. Хотя ее и пытались оттуда исключить. Она также интересовалась поступлением на магистерскую программу Управление B2C-бизнесом: технологии и инновации, однако по результатам рейтинга занимает одну из последних позиций (43 из 46) со средним баллом 4,25.

А в феврале 2025 года Дарья оставляла запросы в чате абитуриентов театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, интересуясь заочной формой обучения на актерском факультете. Однако на данный момент ее имя не значится среди студентов этого университета.

Российское издание "Медуза" сообщало, что дочь Медведчука живет в Москве с 2021 года.

Напомним, 12 апреля 2022 года Виктора Медведчука задержали на западной границе Украины, когда он пытался сбежать. В сентябре 2022 года Украина передала Медведчука России в обмен на 200 защитников Мариуполя.

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины. Также Медведчука лишили мандата, арестовали его имущество в Украине и объявили против него санкции в Украине и ЕС, Кроме того, он является фигурантом ряда уголовных дел, в частности дела о государственной измене и разграблении национальных ценностей.